Клопп: "Алиссон опять спас нашу задницу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поблагодарил своего голкипера Алиссона за сейвы в матче против "Кристал Пэлас".

Алиссон сыграл ключевую роль в победе "Ливерпуля" на "Селхерст Парк" со счетом 1:3 в воскресенье, несколько раз по-настоящему выручив свою команду.



Клопп благодарен своему первому номеру, а неважную игру "красных" после перерыва объясняет усталостью.



"Я сказал ему: "Спасибо, что опять спас нашу задницу". Он ответил: "Это моя работа". Конечно, это очень помогает, когда на последнем рубеже у тебя голкипер мирового уровня!"



"Сегодня был футбол немного в стиле Джекила и Хайда".



"Вы видели, насколько хороши мы можем быть. В первые 35 минут мы были невероятны. Это была напряженная неделя, учитывая выезд к "Арсеналу". У меня нет других объяснений (спаду "Ливерпуля" после второго гола), кроме усталости".



"Мы стали неряшливы в оборонительной линии. Во втором тайме нам не удавалось оставаться компактными, передняя линия прессинговала слишком высоко, и возникали разрывы".



"Мы не ловили их в офсайд, и это наша вина", — цитирует Клоппа talkSPORT.