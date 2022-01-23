Клопп: "Алиссон опять спас нашу задницу"

Алиссон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поблагодарил своего голкипера Алиссона за сейвы в матче против "Кристал Пэлас".

Алиссон сыграл ключевую роль в победе "Ливерпуля" на "Селхерст Парк" со счетом 1:3 в воскресенье, несколько раз по-настоящему выручив свою команду.

Клопп благодарен своему первому номеру, а неважную игру "красных" после перерыва объясняет усталостью.

"Я сказал ему: "Спасибо, что опять спас нашу задницу". Он ответил: "Это моя работа". Конечно, это очень помогает, когда на последнем рубеже у тебя голкипер мирового уровня!"

"Сегодня был футбол немного в стиле Джекила и Хайда".

"Вы видели, насколько хороши мы можем быть. В первые 35 минут мы были невероятны. Это была напряженная неделя, учитывая выезд к "Арсеналу". У меня нет других объяснений (спаду "Ливерпуля" после второго гола), кроме усталости".

"Мы стали неряшливы в оборонительной линии. Во втором тайме нам не удавалось оставаться компактными, передняя линия прессинговала слишком высоко, и возникали разрывы".

"Мы не ловили их в офсайд, и это наша вина", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Алиссон, Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 22:00

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  1. true-manc 23.01.2022 22:30 # true-manc
    ахахахахахахахахаха
    лукавит лгбт-активист
    дура алиса не спасла задницы лузерпуков, они по прежнему на страпоне)))

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  2. phenomenon1 23.01.2022 22:26 # phenomenon1
    Задница клопа в судейской спасла лузерпуль.

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  3. gerrard08 23.01.2022 22:01 # gerrard08
    - тащит гк
    - поставили левую пенку
    прямо фирменный почерк мю, тфу блять

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