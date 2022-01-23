"Челси" в четвертый раз за сезон победил "Тоттенхэм"

"Челси" одержал свою четвертую победу над "Тоттенхэмом" в этом сезоне, вновь подтвердив свой более высокий класс — 2:0.

Относительно 1:1 с "Брайтоном" в среду из стартового состава "синих" пропали Маркос Алонсо и Нголо Канте. Вместо них вышли Маланг Сарр и Матео Ковачич.



Стивен Бергвейн был награжден местом в старте "шпор" после своего дубля против "Лестера". Также свой шанс получили Эрик Дайер, Мэтт Дохерти и Райан Сессеньон.



Матч начался со шквала атак хозяев, но их ударам не хватало точности — лишь Хаким Зийеш смог проверить на бдительность голкипера гостей Уго Льориса.



"Тоттенхэму" удалось чуть снизить темп, но инициативой по-прежнему владел "Челси". Гостям оставалось уповать на контратаки.



На 40-й минуте у "шпор" получился по-настоящему острый выпад. Толкнув Тиаго Силву в спину, Харри Кейн в центре штрафной принял пас с фланга, развернулся и поразил нижний угол ворот, однако гол не был засчитан из-за фола.



Зато второй тайм начался с гола, забитого по всем правилам. Каллум Хадсон-Одои ускользнул от Яфета Танганги на левом фланге и сделал пас на подступы к штрафной Зийешу, который нанес крученый удар в "девятку" — 1:0.



Почти сразу Зийеш едва не оформил дубль, на сей раз пробив на силу с линии штрафной, однако Льорис выручил гостей.



На 55-й минуте "Челси" все-таки забил второй гол. Мейсон Маунт выполнил подачу со штрафного, а Силва головой отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0.



На заключительные полчаса "синие" отдали инициативу сопернику, но тот ничего изменить не смог. По шансу имели Бергвейн и Кейн, однако Кепа Аррисабалага оставил свои ворота на замке.



"Челси" играл лучше, играл первым номером и в итоге одержал победу как более классная команда. Сотворить камбэк, как против "Лестера", "Тоттенхэму" было не суждено.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче