"Челси" в четвертый раз за сезон победил "Тоттенхэм"

Хаким Зийеш "Челси" одержал свою четвертую победу над "Тоттенхэмом" в этом сезоне, вновь подтвердив свой более высокий класс — 2:0.

Относительно 1:1 с "Брайтоном" в среду из стартового состава "синих" пропали Маркос Алонсо и Нголо Канте. Вместо них вышли Маланг Сарр и Матео Ковачич.

Стивен Бергвейн был награжден местом в старте "шпор" после своего дубля против "Лестера". Также свой шанс получили Эрик Дайер, Мэтт Дохерти и Райан Сессеньон.

Матч начался со шквала атак хозяев, но их ударам не хватало точности — лишь Хаким Зийеш смог проверить на бдительность голкипера гостей Уго Льориса.

"Тоттенхэму" удалось чуть снизить темп, но инициативой по-прежнему владел "Челси". Гостям оставалось уповать на контратаки.

На 40-й минуте у "шпор" получился по-настоящему острый выпад. Толкнув Тиаго Силву в спину, Харри Кейн в центре штрафной принял пас с фланга, развернулся и поразил нижний угол ворот, однако гол не был засчитан из-за фола.

Зато второй тайм начался с гола, забитого по всем правилам. Каллум Хадсон-Одои ускользнул от Яфета Танганги на левом фланге и сделал пас на подступы к штрафной Зийешу, который нанес крученый удар в "девятку" — 1:0.

Почти сразу Зийеш едва не оформил дубль, на сей раз пробив на силу с линии штрафной, однако Льорис выручил гостей.

На 55-й минуте "Челси" все-таки забил второй гол. Мейсон Маунт выполнил подачу со штрафного, а Силва головой отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0.

На заключительные полчаса "синие" отдали инициативу сопернику, но тот ничего изменить не смог. По шансу имели Бергвейн и Кейн, однако Кепа Аррисабалага оставил свои ворота на замке.

"Челси" играл лучше, играл первым номером и в итоге одержал победу как более классная команда. Сотворить камбэк, как против "Лестера", "Тоттенхэму" было не суждено.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 21:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 23.01.2022 21:56 # sausage
    Клопп угостил фанатов пивом после матча с Кристал Пэлас. Тренер Ливерпуля вышел из автобуса, который окружили поклонники "красных", и передал им несколько бутылок пива.

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  2. bezviz 23.01.2022 21:54 # bezviz
    лузерня по весне еще дох.уя очков потеряет, это всем понятно и известно, они уже щас дохлые, а Челси выздоравливает и крепчает, можно и без нападающих матчи выигрывать, так что будем выше лузерки думаю

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  3. bezviz 23.01.2022 21:50 # bezviz
    буднично, каждую бы неделю играть против петухов))

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  4. chelsealondon 23.01.2022 21:47 # chelsealondon
    Всех с победой мужики … на классе…

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  5. largo-winch 23.01.2022 21:45 # largo-winch
    Я вообще удивлен, что Рома вообще побеждает. Уровень футболистов даже не чемпионшип, и лишь отходы АПЛ в лице Смолинга Мхиторяна создают видимость футболистов.

    Моур гений

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  6. m-ballack 23.01.2022 21:44 # m-ballack
    Над махнуть неглядя Мукаку на Кейна

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  7. madchester 23.01.2022 21:43 # madchester
    Лузер Кейн так и останется безтрофейником в этом курятник.

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  8. lfc-krr 23.01.2022 21:43 # lfc-krr
    Сгорели от немощи Тоттенхема?

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  9. mafia 23.01.2022 21:41 # mafia
    ИМПЕРАТОРЫ С ПОБЕДОЙ

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  10. mata05 23.01.2022 21:41 # mata05
    Зиех норм шару положил, помню педро что то подобное клал петухам с другого фланга

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  11. sausage 23.01.2022 21:40 # sausage
    Ну тут чисто на классе игроков, уровень исполнителей и сравнивать нечего. Шпоры даже, когда Челси отдал инициативу, не могли три паса точных сделать и Кейна вывести на удар некому. В центре у них никакого креатива. Да и Конте слишком плотно в оборону сел изначально. А пенсы молодцы, несмотря на все проблемы, пытались играть в свою игру. Ну и ментально шпоры, выходя на матч с Челси, уже на 50% чувствуют проёб.

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  12. yaxaaabalya 23.01.2022 21:39 # yaxaaabalya
    Уехехех Мумука на 4((((())))))))(((((())))))

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  13. ataman 23.01.2022 21:39 # ataman
    Норм
    Конте респект

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  14. brown-ale 23.01.2022 21:37 # brown-ale
    Победили вдесятером. Лукаку мысленно в Интере.

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  15. danny949494 23.01.2022 21:35 # danny949494
    В гонке.

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  16. jirrort 23.01.2022 21:34 # jirrort
    Матео Ковачич и Тиаго Силва единственные игроки ЧЕЛСИ,которые играют хорошо всегда.Еслиб все игроки ЧЕЛСИ показывали такой же профессионализм как эти двое,то шли бы на 1 месте сейчас.

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  17. skychnie-oboi 23.01.2022 21:34 # skychnie-oboi
    Челси вот так без боя не отдась свое законное место под ЛФК какому то
    другому носу.

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  18. b84 23.01.2022 21:34 # b84
    Контекс 100% результат.

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  19. m-ballack 23.01.2022 21:33 # m-ballack
    С Канте беда, дайте топарику норм восстановиться

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  20. great-alexander 23.01.2022 21:33 # great-alexander
    тоттенхем это как украина с зп в столице 2500 рублей за 2 дня

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