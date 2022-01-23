"Челси" в четвертый раз за сезон победил "Тоттенхэм"
"Челси" одержал свою четвертую победу над "Тоттенхэмом" в этом сезоне, вновь подтвердив свой более высокий класс — 2:0.
Относительно 1:1 с "Брайтоном" в среду из стартового состава "синих" пропали Маркос Алонсо и Нголо Канте. Вместо них вышли Маланг Сарр и Матео Ковачич.
Стивен Бергвейн был награжден местом в старте "шпор" после своего дубля против "Лестера". Также свой шанс получили Эрик Дайер, Мэтт Дохерти и Райан Сессеньон.
Матч начался со шквала атак хозяев, но их ударам не хватало точности — лишь Хаким Зийеш смог проверить на бдительность голкипера гостей Уго Льориса.
"Тоттенхэму" удалось чуть снизить темп, но инициативой по-прежнему владел "Челси". Гостям оставалось уповать на контратаки.
На 40-й минуте у "шпор" получился по-настоящему острый выпад. Толкнув Тиаго Силву в спину, Харри Кейн в центре штрафной принял пас с фланга, развернулся и поразил нижний угол ворот, однако гол не был засчитан из-за фола.
Зато второй тайм начался с гола, забитого по всем правилам. Каллум Хадсон-Одои ускользнул от Яфета Танганги на левом фланге и сделал пас на подступы к штрафной Зийешу, который нанес крученый удар в "девятку" — 1:0.
Почти сразу Зийеш едва не оформил дубль, на сей раз пробив на силу с линии штрафной, однако Льорис выручил гостей.
На 55-й минуте "Челси" все-таки забил второй гол. Мейсон Маунт выполнил подачу со штрафного, а Силва головой отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0.
На заключительные полчаса "синие" отдали инициативу сопернику, но тот ничего изменить не смог. По шансу имели Бергвейн и Кейн, однако Кепа Аррисабалага оставил свои ворота на замке.
"Челси" играл лучше, играл первым номером и в итоге одержал победу как более классная команда. Сотворить камбэк, как против "Лестера", "Тоттенхэму" было не суждено.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.01.2022 21:30
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Последние комментарии:
Клопп угостил фанатов пивом после матча с Кристал Пэлас. Тренер Ливерпуля вышел из автобуса, который окружили поклонники "красных", и передал им несколько бутылок пива.
(ответить)
лузерня по весне еще дох.уя очков потеряет, это всем понятно и известно, они уже щас дохлые, а Челси выздоравливает и крепчает, можно и без нападающих матчи выигрывать, так что будем выше лузерки думаю
(ответить)
буднично, каждую бы неделю играть против петухов))
(ответить)
Всех с победой мужики … на классе…
(ответить)
Я вообще удивлен, что Рома вообще побеждает. Уровень футболистов даже не чемпионшип, и лишь отходы АПЛ в лице Смолинга Мхиторяна создают видимость футболистов.
Моур гений
(ответить)
Над махнуть неглядя Мукаку на Кейна
(ответить)
Лузер Кейн так и останется безтрофейником в этом курятник.
(ответить)
Сгорели от немощи Тоттенхема?
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ С ПОБЕДОЙ
(ответить)
Зиех норм шару положил, помню педро что то подобное клал петухам с другого фланга
(ответить)
Ну тут чисто на классе игроков, уровень исполнителей и сравнивать нечего. Шпоры даже, когда Челси отдал инициативу, не могли три паса точных сделать и Кейна вывести на удар некому. В центре у них никакого креатива. Да и Конте слишком плотно в оборону сел изначально. А пенсы молодцы, несмотря на все проблемы, пытались играть в свою игру. Ну и ментально шпоры, выходя на матч с Челси, уже на 50% чувствуют проёб.
(ответить)
Уехехех Мумука на 4((((())))))))(((((())))))
(ответить)
Норм
Конте респект
(ответить)
Победили вдесятером. Лукаку мысленно в Интере.
(ответить)
В гонке.
(ответить)
Матео Ковачич и Тиаго Силва единственные игроки ЧЕЛСИ,которые играют хорошо всегда.Еслиб все игроки ЧЕЛСИ показывали такой же профессионализм как эти двое,то шли бы на 1 месте сейчас.
(ответить)
Челси вот так без боя не отдась свое законное место под ЛФК какому то
другому носу.
(ответить)
Контекс 100% результат.
(ответить)
С Канте беда, дайте топарику норм восстановиться
(ответить)
тоттенхем это как украина с зп в столице 2500 рублей за 2 дня
(ответить)
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