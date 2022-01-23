Артета раскритиковал игру "Арсенала" против "Бернли"
Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал "медленной" и "тяжеловесной" игру своей команды против "Бернли".
В воскресенье "Арсенал" продлил свою безвыигрышную серию в 2022 году, не сумев дожать занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Бернли".
Безголевая ничья расстроила Артету, однако Микель уважительно относится к тому, что "бордовые" почти весь матч провели в обороне.
"Мы медленно начали, мы выглядели тяжеловесно, и нам не хватало ритма и напористости, чтобы атаковать желаемым образом".
"Затем мы заиграли лучше, активнее, и во втором тайме от нас исходила совершенно другая угроза".
"Мы пробовали вести свою игру по-другому, но нам не хватало мастерства в завершающей фазе атак. Когда соперник глубоко обороняется, тебе требуется искра, тебе нужно быть изобретательным, чтобы одержать победу, а у нас этого сегодня не было".
"Бернли" привык тормозить игру, так они играют, и нужно уважать это", — цитирует Артету The Independent.
23.01.2022 21:00
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А кто эту игру должен строить кусок ты говна? Никакой мотивации у команды не было и в конце упали на газон как будто всю неделю мешки тоскали
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