Виейра: "Пенальти на Жоте — огромная ошибка"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра назвал "огромной ошибкой" назначение пенальти в ворота своей команды в концовке матча против "Ливерпуля".

Сделав счет 0:2 в свою пользу к 32-й минуте, вскоре "Ливерпуль" упустил контроль над игрой на "Селхерст Парк" и уже не смог его восстановить.



В начале второго тайма "орлы" отыграли один гол, но камбэк так и не случился — в концовке рефери Кевин Френд назначил пенальти в ворота хозяев за фол на Диогу Жоте и позволил "красным" оформить победу 1:3. По мнению Виейра, судейская бригада ошиблась.



"Это огромная ошибка со стороны рефери, и это похоронило наши надежды отыграться. Конечно, это оказало огромное влияние на игру. Судейство сегодня совершенно не назовешь хорошим".



"Такого рода решения имеют огромное значение. Подобное происходит слишком часто с нами дома, особенно когда мы играем против больших команд", — сообщил Виейра Sky Sports.