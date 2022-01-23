Виейра: "Пенальти на Жоте — огромная ошибка"

Диогу Жота Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра назвал "огромной ошибкой" назначение пенальти в ворота своей команды в концовке матча против "Ливерпуля".

Сделав счет 0:2 в свою пользу к 32-й минуте, вскоре "Ливерпуль" упустил контроль над игрой на "Селхерст Парк" и уже не смог его восстановить.

В начале второго тайма "орлы" отыграли один гол, но камбэк так и не случился — в концовке рефери Кевин Френд назначил пенальти в ворота хозяев за фол на Диогу Жоте и позволил "красным" оформить победу 1:3. По мнению Виейра, судейская бригада ошиблась.

"Это огромная ошибка со стороны рефери, и это похоронило наши надежды отыграться. Конечно, это оказало огромное влияние на игру. Судейство сегодня совершенно не назовешь хорошим".

"Такого рода решения имеют огромное значение. Подобное происходит слишком часто с нами дома, особенно когда мы играем против больших команд", — сообщил Виейра Sky Sports.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 371

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 23.01.2022 20:21 # liverfun
    виера надо остыть, с холодной головой пересмотрит и поймет, что за такое всегда пенки ставили. надо было думать, как к воротам подобраться, а то минуты с 70 ничего не могли создать

    (ответить)

  2. kos9k 23.01.2022 20:15 # kos9k
    Чистейший пенальти

    (ответить)

  3. zagzag 23.01.2022 20:03 # zagzag
    Дисквалифицировать Патрика и оштрафовать за подрыв репутации судейской бригады.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: