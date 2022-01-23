Виейра: "Пенальти на Жоте — огромная ошибка"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра назвал "огромной ошибкой" назначение пенальти в ворота своей команды в концовке матча против "Ливерпуля".
Сделав счет 0:2 в свою пользу к 32-й минуте, вскоре "Ливерпуль" упустил контроль над игрой на "Селхерст Парк" и уже не смог его восстановить.
В начале второго тайма "орлы" отыграли один гол, но камбэк так и не случился — в концовке рефери Кевин Френд назначил пенальти в ворота хозяев за фол на Диогу Жоте и позволил "красным" оформить победу 1:3. По мнению Виейра, судейская бригада ошиблась.
"Это огромная ошибка со стороны рефери, и это похоронило наши надежды отыграться. Конечно, это оказало огромное влияние на игру. Судейство сегодня совершенно не назовешь хорошим".
"Такого рода решения имеют огромное значение. Подобное происходит слишком часто с нами дома, особенно когда мы играем против больших команд", — сообщил Виейра Sky Sports.
23.01.2022 20:00
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Последние комментарии:
виера надо остыть, с холодной головой пересмотрит и поймет, что за такое всегда пенки ставили. надо было думать, как к воротам подобраться, а то минуты с 70 ничего не могли создать
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Чистейший пенальти
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Дисквалифицировать Патрика и оштрафовать за подрыв репутации судейской бригады.
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