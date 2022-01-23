"Арсенал" споткнулся о "Бернли"
"Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4, сыграв с последней командой Премьер-Лиги в лице "Бернли" только вничью — 0:0.
Относительно поражения 0:2 от "Ливерпуля" в Кубке Лиги "канониры" недосчитались Такехиро Томиясу, место которого в линии обороны занял Роб Холдинг.
В стартовый состав "бордовых" вернулись Эрик Питерс, Коннор Робертс, Дуайт Макнил и Матей Выдра.
Первый опасный момент в матче создали гости, но голкипер хозяев Аарон Рамсдейл не позволил Макнилу забросить мяч в ворота с фланга.
Вскоре Бен Ми отметился ударом над перекладиной ворот Рамсдейла, но в целом "Арсенал" владел инициативой и подвергал соперника давлению.
Тем не менее, ударам "канониров" не хватало точности, и до перерыва Нику Поупу лишь однажды пришлось спасать "бордовых" — после выстрела Мартина Эдегора из центра штрафной.
Во втором тайме хозяева усилили свой натиск, но либо мяч не шел в ворота, как после удара Александра Лакасетта, либо гостей спасал Поуп, как после выстрела Эмиля Смит-Роу.
Дожать своего соперника "Арсеналу" так и не удалось, матч закончился без голов. Это определенно два потерянных очка для "канониров" и одно набранное для "Бернли".
"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче
23.01.2022 19:00
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Последние комментарии:
Что делает Эду? Продавать деревья нужно, но где покупки, блеать? Так скоро в условный середняк чорле превратимся.
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А сейчас игра настоящих королей Лондона. Всем (даже хейтерам) приятного просмотра!
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В какой Дубай они собрались я не пойму...игра ноль..артета нихрена не настроил команду против середнека..короче опять 7-8 место будет
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А сколько их повылазило с криками: "да мы через пару туров обгоним Челси..." По итогу: как сидели на бутылках, так и сидите молча!
#shutupgaygunners
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Пидopacы отоборали таки очки у Бёрнли.
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Очень слабая игра в центре. 90% владели мячем, большую часть из которых это была перепасовка между защитниками. Не понимаю на кой черт было выпускать Эдегора и Смитроу если никто из них не спускался за мячем чтобы разыграть, продвинуть. Вместо этого опять игра в забросы на Сака и Мартинелли уже хуй знает какой матч. Защитники бернли под 2 метра? Похуй будем навешивать, ничего что у нас уже давно нет Жиру. Ляказет ради приличия мог и забить свой ебаный момент, заебал...
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Арсенал тоже с победой.
Нормальная доминация с 0 голов за 3 матча, ахахаха
А еще эти додичи гнобят своего лучшего игрока
Аубомеянга
Цирк, а не клуб
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Уехееххехе мю на 4м)ждем проеб ттх
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наказали попанов
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))))))))) доминаторы
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Ничья. Дома.С последней командой.
Пидарасы.
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