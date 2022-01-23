"Арсенал" споткнулся о "Бернли"

"Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4, сыграв с последней командой Премьер-Лиги в лице "Бернли" только вничью — 0:0.

Относительно поражения 0:2 от "Ливерпуля" в Кубке Лиги "канониры" недосчитались Такехиро Томиясу, место которого в линии обороны занял Роб Холдинг.



В стартовый состав "бордовых" вернулись Эрик Питерс, Коннор Робертс, Дуайт Макнил и Матей Выдра.



Первый опасный момент в матче создали гости, но голкипер хозяев Аарон Рамсдейл не позволил Макнилу забросить мяч в ворота с фланга.



Вскоре Бен Ми отметился ударом над перекладиной ворот Рамсдейла, но в целом "Арсенал" владел инициативой и подвергал соперника давлению.



Тем не менее, ударам "канониров" не хватало точности, и до перерыва Нику Поупу лишь однажды пришлось спасать "бордовых" — после выстрела Мартина Эдегора из центра штрафной.



Во втором тайме хозяева усилили свой натиск, но либо мяч не шел в ворота, как после удара Александра Лакасетта, либо гостей спасал Поуп, как после выстрела Эмиля Смит-Роу.



Дожать своего соперника "Арсеналу" так и не удалось, матч закончился без голов. Это определенно два потерянных очка для "канониров" и одно набранное для "Бернли".



"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче