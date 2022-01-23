"Арсенал" споткнулся о "Бернли"

Ник Поуп "Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4, сыграв с последней командой Премьер-Лиги в лице "Бернли" только вничью — 0:0.

Относительно поражения 0:2 от "Ливерпуля" в Кубке Лиги "канониры" недосчитались Такехиро Томиясу, место которого в линии обороны занял Роб Холдинг.

В стартовый состав "бордовых" вернулись Эрик Питерс, Коннор Робертс, Дуайт Макнил и Матей Выдра.

Первый опасный момент в матче создали гости, но голкипер хозяев Аарон Рамсдейл не позволил Макнилу забросить мяч в ворота с фланга.

Вскоре Бен Ми отметился ударом над перекладиной ворот Рамсдейла, но в целом "Арсенал" владел инициативой и подвергал соперника давлению.

Тем не менее, ударам "канониров" не хватало точности, и до перерыва Нику Поупу лишь однажды пришлось спасать "бордовых" — после выстрела Мартина Эдегора из центра штрафной.

Во втором тайме хозяева усилили свой натиск, но либо мяч не шел в ворота, как после удара Александра Лакасетта, либо гостей спасал Поуп, как после выстрела Эмиля Смит-Роу.

Дожать своего соперника "Арсеналу" так и не удалось, матч закончился без голов. Это определенно два потерянных очка для "канониров" и одно набранное для "Бернли".

"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 23.01.2022 19:36 # mixmaster
    Что делает Эду? Продавать деревья нужно, но где покупки, блеать? Так скоро в условный середняк чорле превратимся.

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  2. gucman 23.01.2022 19:29 # gucman
    А сейчас игра настоящих королей Лондона. Всем (даже хейтерам) приятного просмотра!

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  3. arsfann 23.01.2022 19:23 # arsfann
    В какой Дубай они собрались я не пойму...игра ноль..артета нихрена не настроил команду против середнека..короче опять 7-8 место будет

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  4. gucman 23.01.2022 19:18 # gucman
    А сколько их повылазило с криками: "да мы через пару туров обгоним Челси..." По итогу: как сидели на бутылках, так и сидите молча!

    #shutupgaygunners

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  5. chelsea88 23.01.2022 19:13 # chelsea88
    Пидopacы отоборали таки очки у Бёрнли.

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  6. redwhitegun 23.01.2022 19:11 # redwhitegun
    Очень слабая игра в центре. 90% владели мячем, большую часть из которых это была перепасовка между защитниками. Не понимаю на кой черт было выпускать Эдегора и Смитроу если никто из них не спускался за мячем чтобы разыграть, продвинуть. Вместо этого опять игра в забросы на Сака и Мартинелли уже хуй знает какой матч. Защитники бернли под 2 метра? Похуй будем навешивать, ничего что у нас уже давно нет Жиру. Ляказет ради приличия мог и забить свой ебаный момент, заебал...

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  7. largo-winch 23.01.2022 19:11 # largo-winch
    Арсенал тоже с победой.
    Нормальная доминация с 0 голов за 3 матча, ахахаха
    А еще эти додичи гнобят своего лучшего игрока
    Аубомеянга

    Цирк, а не клуб

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  8. yaxaaabalya 23.01.2022 19:09 # yaxaaabalya
    Уехееххехе мю на 4м)ждем проеб ттх

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  9. wilegend 23.01.2022 19:09 # wilegend
    наказали попанов

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  10. felix-the-cat 23.01.2022 19:08 # felix-the-cat
    ))))))))) доминаторы

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  11. kukuruzzo 23.01.2022 19:05 # kukuruzzo
    Ничья. Дома.С последней командой.
    Пидарасы.

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