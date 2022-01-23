"Ливерпуль" одержал тяжелую победу над "Пэлас"

Совершенно упустив контроль над игрой во втором тайме, "Ливерпуль" все же смог добыть победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:3.

В ворота "орлов" вернулся Висенте Гуаита, заменив Джека Батленда. Эберечи Эзе уступил свое место в команде Жан-Филиппу Матета.



В старт "красных" по сравнению с выездом на "Эмирейтс" вернулись Алиссон и Алекс Окслейд-Чемберлен.



"Ливерпуль" в высочайшем темпе начал матч, и уже на восьмой минуте "Пэлас" дрогнул. Энди Робертсон подал угловой, а Виргил Ван Дейк совершил рывок в штрафной и совершено без сопротивления пробил головой в ближний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, гости принялись безраздельно владеть мячом, заставляя соперника много обороняться и бегать вхолостую.



Хозяева лишь огрызнулись опаснейшим моментом Матета, но удар того из центра штрафной был отражен Алиссоном, вдобавок лайнсмен уже зафиксировал офсайд.



А на 32-й минуте "красные" удвоили свое преимущество, и это выглядело закономерно. Робертсон выполнил мягкий заброс на дальний край вратарской, где Окслейд-Чемберлен грудью опустил мяч в ноги и вторым касанием пробил с отскоком от газона — 0:2.



"Орлам" по большому счету терять было уже нечего, и концовку тайма команда Патрика Виейра, подгоняемая своими болельщиками, провела очень неплохо, организовав пару хороших атак.



Перерыв не погасил всплеск "Пэлас", и второй тайм начался с двух опаснейших моментов у ворот Алиссона. "Ливерпуль" выводы не сделал и на 55-й минуте пропустил. Джеффри Шлюпп выполнил отличный диагональный пас из глубины на выход Матета, а тот любезно позволил Одсонну Эдуару поразить пустые ворота — 1:2.



Вернуть себе инициативу "красным" не удалось — далее игра была вполне равной. "Орлы" поверили, что этот матч еще можно спасти.



Развязка в этом чрезвычайно напряженном для "Ливерпуля" матче наступила на предпоследней минуте основного времени, когда Фабиньо реализовал неочевидный пенальти, назначенный за фол Гуаиты на Диогу Жоте — 1:3.



После гола Алекса Окслейд-Чемберлена "Пэлас" ни в чем не уступал своему грозному сопернику и создал моментов больше, нежели на один забитый мяч. "Ливерпуль" не смог восстановить свою игру, но на морально-волевых добыл нужный результат.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче