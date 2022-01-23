"Ливерпуль" одержал тяжелую победу над "Пэлас"

Ливерпуль Совершенно упустив контроль над игрой во втором тайме, "Ливерпуль" все же смог добыть победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:3.

В ворота "орлов" вернулся Висенте Гуаита, заменив Джека Батленда. Эберечи Эзе уступил свое место в команде Жан-Филиппу Матета.

В старт "красных" по сравнению с выездом на "Эмирейтс" вернулись Алиссон и Алекс Окслейд-Чемберлен.

"Ливерпуль" в высочайшем темпе начал матч, и уже на восьмой минуте "Пэлас" дрогнул. Энди Робертсон подал угловой, а Виргил Ван Дейк совершил рывок в штрафной и совершено без сопротивления пробил головой в ближний угол ворот — 0:1.

Открыв счет, гости принялись безраздельно владеть мячом, заставляя соперника много обороняться и бегать вхолостую.

Хозяева лишь огрызнулись опаснейшим моментом Матета, но удар того из центра штрафной был отражен Алиссоном, вдобавок лайнсмен уже зафиксировал офсайд.

А на 32-й минуте "красные" удвоили свое преимущество, и это выглядело закономерно. Робертсон выполнил мягкий заброс на дальний край вратарской, где Окслейд-Чемберлен грудью опустил мяч в ноги и вторым касанием пробил с отскоком от газона — 0:2.

"Орлам" по большому счету терять было уже нечего, и концовку тайма команда Патрика Виейра, подгоняемая своими болельщиками, провела очень неплохо, организовав пару хороших атак.

Перерыв не погасил всплеск "Пэлас", и второй тайм начался с двух опаснейших моментов у ворот Алиссона. "Ливерпуль" выводы не сделал и на 55-й минуте пропустил. Джеффри Шлюпп выполнил отличный диагональный пас из глубины на выход Матета, а тот любезно позволил Одсонну Эдуару поразить пустые ворота — 1:2.

Вернуть себе инициативу "красным" не удалось — далее игра была вполне равной. "Орлы" поверили, что этот матч еще можно спасти.

Развязка в этом чрезвычайно напряженном для "Ливерпуля" матче наступила на предпоследней минуте основного времени, когда Фабиньо реализовал неочевидный пенальти, назначенный за фол Гуаиты на Диогу Жоте — 1:3.

После гола Алекса Окслейд-Чемберлена "Пэлас" ни в чем не уступал своему грозному сопернику и создал моментов больше, нежели на один забитый мяч. "Ливерпуль" не смог восстановить свою игру, но на морально-волевых добыл нужный результат.

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 18:55

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.01.2022 20:22 # largo-winch
    Тухель найс нейтрализовал Контекса. В отдельно взятом матче может кого угодно обыграть этот ваш Тухуль.
    Риспек

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  2. b84 23.01.2022 20:19 # b84
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  3. bezviz 23.01.2022 20:18 # bezviz
    тухло...

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  4. skydreams 23.01.2022 20:15 # skydreams
    Один величайший Тиаго Силва в атаке чото может

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  5. roberto-89 23.01.2022 20:15 # roberto-89
    Что рили офсайд был у Кейна ?

    (ответить)

  6. b84 23.01.2022 20:14 # b84
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  7. manutd-20champ 23.01.2022 20:14 # manutd-20champ
    ху*ю, на поле базар какой-то.

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  8. mrjingles 23.01.2022 20:13 # mrjingles
    Че ноете? Нормально Иньеста матч судит

    (ответить)

  9. akado 23.01.2022 20:13 # akado
    Хера, уже 2 красных должно быть у кур.

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  10. largo-winch 23.01.2022 20:13 # largo-winch
    Опять пенсы разнылись на судью.
    То кризис травм, то судьи против настроены, то еще ФИФА против них настроены карая трансферным баном.

    Минивинаваты

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  11. takernotagiver 23.01.2022 20:13 # takernotagiver
    И за это бревно пенсы выложили 115 лямов. Лучше б Дзюбу взяли или того же Вуда))))

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  12. true-manc 23.01.2022 20:11 # true-manc
    прикольно Кейн толкнул старичка Силву

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  13. roberto-89 23.01.2022 20:10 # roberto-89
    Епут пенсят маленьких пххиихихихихихихихиххихихихихихихихихихихихи

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  14. shakur 23.01.2022 20:05 # shakur
    у Лукаку нет бонуса за голы

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  15. bezviz 23.01.2022 20:04 # bezviz
    чмокаку = вернер)) сук, по его стопам пошел

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  16. chebrec 23.01.2022 20:04 # chebrec
    Лукаку в стиле рпл

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  17. skychnie-oboi 23.01.2022 20:04 # skychnie-oboi
    Жота>чем 25 ЛУКАК

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  18. lahmatyj 23.01.2022 20:03 # lahmatyj
    А, увидел. На поле. Главная бестолочь на поле.

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  19. bezviz 23.01.2022 20:02 # bezviz
    чмокаку вообще незаметен, браво тухлый, отличное понимание как использовать игрока...

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  20. lahmatyj 23.01.2022 20:01 # lahmatyj
    Правду говорят, что Лукаку на поле? Или брешут?

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