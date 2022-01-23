Рэднапп: "Кейн на другом уровне относительно Лукаку"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что бомбардира "шпор" Харри Кейна и нападающего "Челси" Ромелу Лукаку нельзя сравнивать.

Этот сезон — в силу различных причин — складывается непросто и для Кейна, и для Лукаку. Но если Харри, как кажется, начал приходит в себя после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити", то Ромелу никак не начнет регулярно забивать за клуб, который потратил на него почти 100 миллионов фунтов.



Однако для Рэднаппа эти параллели лишены смысла, потому что Лукаку, как он считает, просто ниже уровнем, чем Кейн.



"Харри Кейн был великолепен в предыдущем матче против "Лестера". Его игра в целом и его гол — это абсолютно высший уровень".



"Эти двое нападающих несравнимы. Харри Кейн на другом уровне относительно Лукаку", — сообщил Рэднапп talkSPORT.