Каррагер: "Лукаку — бомба замедленного действия"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "Челси" Ромелу Лукаку "бомбой замедленного действия".
По мнению Каррагера, купленный "синими" за 97.5 млн. фунтов у "Интера" Лукаку не изменился со времени, когда он выступал за "Манчестер Юнайтед".
Джейми предсказывает, что эта бомба рванет, когда главный тренер "Челси" Томас Тухель осознает, что без Ромелу его команда лучше.
"Когда "Челси" покупал Ромелу, публика предполагала, что он стал другим игроком, нежели уходил из "Манчестер Юнайтед". Спустя шесть месяцев после его возвращения на "Стэмфорд Бридж" стало очевидно, что это ложное предположение".
"Все эти разговоры о том, что за пару лет работы с Антонио Конте, соперником "Челси" по этому уикенду, Лукаку развил свою игру в тактическом плане, оказались преждевременными. Томасу Тухелю приходится иметь дело с тем же нападающим, к котором потерял терпение "Манчестер Юнайтед" и который вынудил клуб продать его в "Интер".
"Думаю, в раздевалке "Челси" заложена бомба замедленного действия — игрок и клуб уже теряют терпение друг к другу. Недавний фурор вокруг интервью Лукаку итальянскому медиа был намеком на то, что может последовать".
"После того интервью последовал период спокойствия, но если он и дальше будет играть неважно, у Тухеля сложится впечатление, что Лукаку нет места в его сильнейшем стартовом составе. Такое впечатление, что угрозу поставили на паузу, а не деактивировали", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
23.01.2022 17:00
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Последние комментарии:
Наверное, нет ни одного успешного чернокожего футболиста на пафосе. Зачастую, они либо трудолюбивые бойцы, либо отъехавшие ахуевшие нигги на пафосе. Если поциент перемещается во вторую группу, то на нем можно ставить крест. Белым звездам как-то легче удается совмещать гламурный образ жизни и профессионализм на поле.
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Лукаку - просто крыса, а не бомба. Сколько уже этих бельгийских крыс было - пол сборной
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лукаку - это секс-бомба для марины грановской
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Да какая там бомба? Просто - Пук! ПУКАКУ
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