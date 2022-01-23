Каррагер: "Лукаку — бомба замедленного действия"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "Челси" Ромелу Лукаку "бомбой замедленного действия".

По мнению Каррагера, купленный "синими" за 97.5 млн. фунтов у "Интера" Лукаку не изменился со времени, когда он выступал за "Манчестер Юнайтед".



Джейми предсказывает, что эта бомба рванет, когда главный тренер "Челси" Томас Тухель осознает, что без Ромелу его команда лучше.



"Когда "Челси" покупал Ромелу, публика предполагала, что он стал другим игроком, нежели уходил из "Манчестер Юнайтед". Спустя шесть месяцев после его возвращения на "Стэмфорд Бридж" стало очевидно, что это ложное предположение".



"Все эти разговоры о том, что за пару лет работы с Антонио Конте, соперником "Челси" по этому уикенду, Лукаку развил свою игру в тактическом плане, оказались преждевременными. Томасу Тухелю приходится иметь дело с тем же нападающим, к котором потерял терпение "Манчестер Юнайтед" и который вынудил клуб продать его в "Интер".



"Думаю, в раздевалке "Челси" заложена бомба замедленного действия — игрок и клуб уже теряют терпение друг к другу. Недавний фурор вокруг интервью Лукаку итальянскому медиа был намеком на то, что может последовать".



"После того интервью последовал период спокойствия, но если он и дальше будет играть неважно, у Тухеля сложится впечатление, что Лукаку нет места в его сильнейшем стартовом составе. Такое впечатление, что угрозу поставили на паузу, а не деактивировали", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.