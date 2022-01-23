Хау: "Мы не близки к покупке кого-либо"
Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его клуб пока не близок к новым приобретениям.
Ранее в январе "Ньюкасл" приобрел правого защитника Кирана Триппьера и нападающего Криса Вуда за 12 и 25 миллионов фунтов, соответственно.
С переходом к "сорокам" связывают кучу других игроков, включая Диего Карлоса, Бенуа Бадиашиле, Джеймса Тарковски, Диего Карлоса, Митчела Баккера, Ива Биссума и Джесси Лингарда, но после победы 0:1 над "Лидсом" накануне Хау не смог порадовать своих фанатов.
"Насколько я знаю, мы не близки к покупке кого-либо".
"Эта победа может помочь. Мы будем активны до самого последнего дня. Мы хотим укрепить состав — еще сильнее после трех новых травм".
"Я разговариваю со всеми ответственными людьми. Мы работаем, и мы дадим вам знать, когда будут новости", — цитирует Хау Newcastle World.
23.01.2022 16:00
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