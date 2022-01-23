Малуда считает, что "Челси" не нужны приобретения

Бывший вингер "Челси" Флоран Малуда считает, что "синие" не нуждаются в приобретениях в январе.

Ранее главный тренер "Челси" Томас Тухель уже говорил, что его команда нуждается в усилении из-за травм.



Однако Малуда думает иначе и вообще не видит подходящих игроков, которых "синие" могли бы подписать в это трансферное окно.



"Думаю, на рынке не так уж много игроков, в которых они нуждаются".



"Доступно не так уж много игроков топ-уровня, а "Челси" должен ориентироваться только на тех игроков, которые помогут им сражаться за трофеи и повысят уровень конкуренции за место в составе".



"Учитывая подбор игроков в "Челси", даже если мы говорим только о здоровых игроках, я думаю, у них по-прежнему достаточно мастерства, и им не нужно никого приглашать".



"Они уже пригласили хороших игроков вроде Лукаку. Кроме того, часть игроков сейчас на Кубке Африки. Когда все вернутся в строй, конкуренция за место в составе вновь будет высокой", — сообщил Малуда William Hill.