Клопп: "Сейчас хорошо обороняться важнее, чем когда-либо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в отсутствие звездных нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане его команде особенно важно хорошо обороняться.

В лице Салаха и Мане, уехавших на Кубок Африки, "Ливерпуль" лишился двух своих лучших бомбардиров в этом сезоне.



Забитые голы стали даваться "красным" тяжелее, поэтому команде лучше не пропускать, предупреждает Клопп. Но пока Юрген доволен своими защитниками.



"Когда твои ключевые игроки уезжают в сборные, ты не всегда должен искать решение, которое позволит тебе забивать по пять-шесть голов за матч".



"Ты должен адаптироваться, и в нашем случае было на 100 процентов ясно, что нам нужна твердая как скала оборона".



"Мы должны быть организованными, потому что это основа основ. В данный момент я наблюдаю выдающуюся самоотдачу при игре в обороне".



"Каждый на 100 процентов участвует в процессе, потому что они понимают, что сейчас это важнее, чем когда-либо. Ты не всегда можешь одерживать крупные победы — некоторые матчи ты должен выигрывать 1:0", — цитирует Клоппа Daily Mail.