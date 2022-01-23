Клопп: "Сейчас хорошо обороняться важнее, чем когда-либо"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в отсутствие звездных нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане его команде особенно важно хорошо обороняться.

В лице Салаха и Мане, уехавших на Кубок Африки, "Ливерпуль" лишился двух своих лучших бомбардиров в этом сезоне.

Забитые голы стали даваться "красным" тяжелее, поэтому команде лучше не пропускать, предупреждает Клопп. Но пока Юрген доволен своими защитниками.

"Когда твои ключевые игроки уезжают в сборные, ты не всегда должен искать решение, которое позволит тебе забивать по пять-шесть голов за матч".

"Ты должен адаптироваться, и в нашем случае было на 100 процентов ясно, что нам нужна твердая как скала оборона".

"Мы должны быть организованными, потому что это основа основ. В данный момент я наблюдаю выдающуюся самоотдачу при игре в обороне".

"Каждый на 100 процентов участвует в процессе, потому что они понимают, что сейчас это важнее, чем когда-либо. Ты не всегда можешь одерживать крупные победы — некоторые матчи ты должен выигрывать 1:0", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. phenomenon1 23.01.2022 14:47 # phenomenon1
    Опять эта вонючая крыса ноет.

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  2. ignatik 23.01.2022 14:40 # ignatik
    Перед тем как выпустить новость ее вообще пересчитывают?
    Что это за заголовок?

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  3. true-manc 23.01.2022 14:34 # true-manc
    пассивный портовый клуб вынужден оборонять свое дупло от напора КОРОЛЕВСКИХ фаллосов - это правда

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  4. tursa 23.01.2022 14:24 # tursa
    Иногда бывает наоборот. Без нормалбных напов прорывает остальной состав. В матче барсы не было салаха и фирмино, в итоге все равно разебали. Тоже самое у членси, у которых нет нормальных напов и приходится забивать защам

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  5. takernotagiver 23.01.2022 14:17 # takernotagiver
    Чую, Кристал Пэлэс сегодня хорошенько потреплет Ливерпуль

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