Клопп: "Сейчас хорошо обороняться важнее, чем когда-либо"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в отсутствие звездных нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане его команде особенно важно хорошо обороняться.
В лице Салаха и Мане, уехавших на Кубок Африки, "Ливерпуль" лишился двух своих лучших бомбардиров в этом сезоне.
Забитые голы стали даваться "красным" тяжелее, поэтому команде лучше не пропускать, предупреждает Клопп. Но пока Юрген доволен своими защитниками.
"Когда твои ключевые игроки уезжают в сборные, ты не всегда должен искать решение, которое позволит тебе забивать по пять-шесть голов за матч".
"Ты должен адаптироваться, и в нашем случае было на 100 процентов ясно, что нам нужна твердая как скала оборона".
"Мы должны быть организованными, потому что это основа основ. В данный момент я наблюдаю выдающуюся самоотдачу при игре в обороне".
"Каждый на 100 процентов участвует в процессе, потому что они понимают, что сейчас это важнее, чем когда-либо. Ты не всегда можешь одерживать крупные победы — некоторые матчи ты должен выигрывать 1:0", — цитирует Клоппа Daily Mail.
23.01.2022 14:00
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Опять эта вонючая крыса ноет.
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Перед тем как выпустить новость ее вообще пересчитывают?
Что это за заголовок?
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пассивный портовый клуб вынужден оборонять свое дупло от напора КОРОЛЕВСКИХ фаллосов - это правда
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Иногда бывает наоборот. Без нормалбных напов прорывает остальной состав. В матче барсы не было салаха и фирмино, в итоге все равно разебали. Тоже самое у членси, у которых нет нормальных напов и приходится забивать защам
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Чую, Кристал Пэлэс сегодня хорошенько потреплет Ливерпуль
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