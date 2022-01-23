Эриксен перейдет в "Брентфорд" в ближайшие 72 часа

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен должен заключить контракт с "Брентфордом" в ближайшие 72 часа.

Ранее в январе стало известно, что Эриксен выбрал Премьер-Лигу для возобновления своей карьеры, которая оказалась по угрозой из-за пережитой Кристианом остановки сердца во время Евро-2020 прошлым летом.



Из-за имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, с которым играть в футбол в Италии запрещено, Эриксен был вынужден разорвать свой контракт с "Интером", став свободным агентом.



29-летний игрок сборной Дании получил несколько предложений из Премьер-Лиги, но выбрал "Брентфорд", возглавляемый своим соотечественником Томасом Франком.



По информации Daily Mirror, "пчелы" подпишут Эриксена в начале предстоящей недели, если Кристиан успешно пройдет медобследование.



Добавим, последние несколько дней Эриксен тренировался со своим бывшим клубом "Аяксом", однако слухи о том, что Кристиан вернется в Амстердам, не соответствуют действительности.