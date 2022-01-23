Тухель уверен, что Лукаку вернется в форму, как Кейн

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что его нападающий Ромелу Лукаку сможет восстановить свою результативность по примеру Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Провалив первые месяцы сезона из-за сорвавшегося трансфера в "Манчестер Сити", сейчас Кейн возвращается в свою лучшую форму. С 19 декабря Харри забил пять голов за "Тоттенхэм".

Тухель думает, что дальнейшим с течением сезона начнет регулярно забивать и Лукаку, который пока отличился только восемь раз после своего перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов.

"Помню, Харри Кейна много критиковали в начале сезона. Но в итоге он доказал, что он тот, кем является. Он бомбардир".

"Думаю, ты должен забивать голы с шести лет, чтобы быть бомбардиром на этом уровне. У тебя это просто есть, и ты это никогда не потеряешь. Так и с Ромелу".

"К концу сезона эти парни все равно забьют определенное количество голов. Почему? Потому что они проверенные бомбардиры. Забивать голы — это просто то, что они делают", — цитирует Тухеля Daily Mail.

Добавим, в своих 72 матчах за "Интер" в течение двух сезонов Лукаку забил 47 голов.


Метки Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 12:00

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  1. edgarkuznetsov 23.01.2022 13:06 # edgarkuznetsov
    Несравнимые игроки ,не стоит всяких макак в ряд с Кейном ставить

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  2. h22o 23.01.2022 12:45 # h22o
    проверенный бомбардир - это Лёва.
    а это Ла-кака, купите ему уже форму Интера..

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  3. asnural 23.01.2022 12:35 # asnural
    Кейн то топ, в отличии от лукаку

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  4. tursa 23.01.2022 12:15 # tursa
    У них у обоих по 5 голов, и это 2 самых дорогих напа в апл

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