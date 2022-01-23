Гвардиоле будет предложено возглавить сборную Голландии

Хосеп Гвардиола Хосепу Гвардиоле будет предложено возглавить сборную Голландии, когда он покинет "Манчестер Сити".

По информации Daily Mirror, Федерация футбола Голландии контактировала с Гвардиолой еще до того, как каталонец заключил свой действующий контракт с "Сити".

Тогда голландцам было сказано, что у экс-наставника "Барселоны" и "Баварии" остается незаконченное дело в клубе с "Этихад".

Однако голландская сборная по-прежнему мечтает заполучить Гвардиолу — когда бы тот ни покинул "Сити".

Будучи последователем идей легендарного Йохана Кройфа, Гвардиола находит привлекательной возможность поработать со сборной Голландии. Тем более, Хосеп всегда хотел попробовать себя в национальной команде.

Добавим, что действующий контракт Гвардиолы истекает в 2023 году.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 23.01.2022 11:28 # tursa
    Испанию еще мог бы потренить, а чмоур португалию и еще раз посмотрели бы на их противостояния

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  2. electric 23.01.2022 11:14 # electric
    Не рискнёт БАРОН, так как без вливаний всем остальным станет понятно, что король то голый. Эхехехе

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