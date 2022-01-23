Гвардиоле будет предложено возглавить сборную Голландии
Хосепу Гвардиоле будет предложено возглавить сборную Голландии, когда он покинет "Манчестер Сити".
По информации Daily Mirror, Федерация футбола Голландии контактировала с Гвардиолой еще до того, как каталонец заключил свой действующий контракт с "Сити".
Тогда голландцам было сказано, что у экс-наставника "Барселоны" и "Баварии" остается незаконченное дело в клубе с "Этихад".
Однако голландская сборная по-прежнему мечтает заполучить Гвардиолу — когда бы тот ни покинул "Сити".
Будучи последователем идей легендарного Йохана Кройфа, Гвардиола находит привлекательной возможность поработать со сборной Голландии. Тем более, Хосеп всегда хотел попробовать себя в национальной команде.
Добавим, что действующий контракт Гвардиолы истекает в 2023 году.
23.01.2022 11:00
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