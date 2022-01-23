Хосепу Гвардиоле будет предложено возглавить сборную Голландии, когда он покинет "Манчестер Сити".

По информации Daily Mirror, Федерация футбола Голландии контактировала с Гвардиолой еще до того, как каталонец заключил свой действующий контракт с "Сити".



Тогда голландцам было сказано, что у экс-наставника "Барселоны" и "Баварии" остается незаконченное дело в клубе с "Этихад".



Однако голландская сборная по-прежнему мечтает заполучить Гвардиолу — когда бы тот ни покинул "Сити".



Будучи последователем идей легендарного Йохана Кройфа, Гвардиола находит привлекательной возможность поработать со сборной Голландии. Тем более, Хосеп всегда хотел попробовать себя в национальной команде.



Добавим, что действующий контракт Гвардиолы истекает в 2023 году.