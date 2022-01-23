"Арсенал" отправится в Дубай после матча с "Бернли"

"Арсенал" отправится на тренировочный сбор в Дубай после воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли".

К домашнему поединку против "Бернли" подопечные Микеля Артеты подходят, не одержав ни одной победы в 2022 году. "Канониры" уступили "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и "Ноттингем Форест" в Кубке Англии, а также был биты "Ливерпулем" по сумме двух матчей в 1/2 финала Кубка Лиги (0:0 и 0:2).



После матча с "бордовыми" у "Арсенала" будет перерыв аж до выезда к "Вулверхэмптону" 10 февраля, и эту паузу "канониры" собираются использовать с пользой.



Как сообщает Daily Mail, команда Артеты отправится в Дубай, чтобы погреться под лучами солнца и, конечно, поработать на тренировках.