"Ньюкасл" ведет переговоры по Биссума

"Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.

По информации Daily Mail, сегодня "Ньюкасл" продолжит диалог насчет трансфера Биссума, интерес к которому ранее проявляла "Астон Вилла".



"Виллу" отпугнула установленная "Брайтоном" цена в 50 миллионов фунтов, а также требования 25-летнего игрока сборной Мали по зарплате, поэтому бирмингемский клуб обратился к альтернативным вариантам.



А вот "сороки" все еще надеются достичь компромисса по Иву, от контракта которого с "чайками" остается 18 месяцев.



Помимо Биссума, "Ньюкасл" также работает над приобретениями центрального защитника "Севильи" Диего Карлоса, левого защитника "Байера" Митчелла Баккера и вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.