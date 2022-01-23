"Ньюкасл" ведет переговоры по Биссума
"Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.
По информации Daily Mail, сегодня "Ньюкасл" продолжит диалог насчет трансфера Биссума, интерес к которому ранее проявляла "Астон Вилла".
"Виллу" отпугнула установленная "Брайтоном" цена в 50 миллионов фунтов, а также требования 25-летнего игрока сборной Мали по зарплате, поэтому бирмингемский клуб обратился к альтернативным вариантам.
А вот "сороки" все еще надеются достичь компромисса по Иву, от контракта которого с "чайками" остается 18 месяцев.
Помимо Биссума, "Ньюкасл" также работает над приобретениями центрального защитника "Севильи" Диего Карлоса, левого защитника "Байера" Митчелла Баккера и вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
23.01.2022 09:00
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