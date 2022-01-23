Тухель предупредил об "огромных последствиях" из-за игроков-антиваксеров

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что его команда может столкнуться с "огромными последствиями", если невакцинированных игроков "синих" не пустят во Францию на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля".

На текущей неделе УЕФА подтвердил, что "Челси" придется подчиниться местным коронавирусным правилам во время своего выезда к "Лиллю" 16 марта.



Во Францию теперь пускают только путешественников, прошедших вакцинацию от COVID-19, без исключения, и Тухель видит в этом проблему.



"Можно ли сказать, что игроки поступают неправильно, отказываясь от вакцинации? Я просто не знаю. Лично я принял решение. Большинство из нас решили вакцинироваться".



"Для нас как для отдельно взятой футбольной команды могут быть огромные последствия, если каких-то игроков не пустят во Францию. Это может создать проблемы для нас. Возможно, мы недосчитаемся ключевых игроков, однако мы осознаем это и постоянно думаем об этом", — цитирует Тухеля Daily Mail.