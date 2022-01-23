Гвардиола: "Один из наших лучших матчей в сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что против "Саутгемптона" его команда провела один из своих лучших матчей в этом сезоне.

На "Сент-Мэри" подопечные Гвардиолы прибыли, выиграв все 12 предыдущих матчей в Премьер-Лиге, однако продлить эту серию им не удалось.



"Сити" пропустил быстрый гол и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1, однако показанный "горожанами" футбол воодушевил Гвардиолу.



"Выдающийся матч, мы сыграли очень хорошо — это был один из наших лучших матчей в сезоне".



"Нам противостояла команда, которая оборонялась невероятно хорошо и постоянно создавала нам проблемы. Это один из наших лучших матчей против них".



"Если вы проанализируете результат, пускай он и 1:1, в плане показанной игры мы были превосходны. Во втором тайме в первом же эпизоде Эдерсон совершил невероятный сейв, но остальное было идеально".



"Почему мы должны утратить уверенность в себе? Я уже говорил, что мы будем терять очки".



"Премьер-Лига — это так сложно. Теперь люди не будут говорить, что чемпионская гонка окончена, и это положительный момент, положительный для нас. Она не закончена, как и не была закончена две недели назад, как и не будет закончена через три недели".



"Я бы хотел быть в 45 очках впереди "Ливерпуля" и "Челси", это было бы мечтой. Но в январе это невозможно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.