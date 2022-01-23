23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 23 января, четырьмя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 17:00



Над "Арсеналом" нависла угроза проиграть оба своих первых домашних матча чемпионата в календарном году, чего не случалось с 1962. В 11 выездных поединках этого сезона Премьер-Лиги "Бернли" не одержал ни одной победы. "Канониры" уступили лишь раз в 18 последних встречах с "бордовыми" в чемпионате — 0:1 дома в прошлом сезоне.



Полузащитники "Арсенала" Томас Партей и Гранит Джака дисквалифицированы. Мохамед Эльнени и Николя Пепе все еще на Кубке Африки. Седрик Соареш и Калум Чемберс не успевают поправиться к воскресенью.



В первой команде "Бернли" осталось 16 игроков. Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон и Дуайт Макнил возобновили тренировки после коронавируса. Также может вернуться Коннор Робертс. Максвел Корне выступает за свою сборную.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00



"Кристал Пэлас" забивал в каждом из 10 последних домашних матчей в высшем дивизионе, и это вторая лучшая серия такого рода в истории клуба. "Ливерпуль" терял очки в каждом из трех последних выездных поединков Премьер-Лиги. "Орлы" проиграли все девять последних встреч с "красными" в чемпионате со своей победы 1:2 на "Энфилде" в апреле 2017.



Ганский нападающий "Пэлас" Джордан Айю уже вернулся в Кубка Африки, в отличие от Шейху Куяте и Уилфрида Захи. Джеймс Макартур и Джеймс Томкинс остаются в лазарете.



Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберен решил свои проблемы с лодыжкой. Харви Эллиотт едва приступил к тренировкам в общей группе и играть еще не готов.



ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 17:00



"Лестер" пропускал 2+ гола в 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги — больше всех наравне с двумя другими командами дивизиона. "Брайтон" потерпел только одно поражение в 10 выездных поединках этой кампании Премьер-Лиги. Ранее в нынешнем сезоне эти команды провели уже две встречи, и в них "чайки" забили четыре гола — как и в девяти предыдущих.



Защитник "Лестера" Даниэль Амарти вернулся с Кубка Африки. Кирнан Дьюсбери-Холл залечил свою болячку.



Защитник "Брайтона" Льюис Данк, пропустивший семь последних матчей в Премьер-Лиге, восстановился после травмы колена. Шейн Даффи и Адама Лаллана точно не сыграют.



ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



"Челси" терял очки в девяти из 13 последних матчей в Премьер-Лиге, в результате чего пятиочковое преимущество над "Манчестер Сити" превратилось в 12-очковое отставание. "Тоттенхэм" ни разу не уступил в девяти поединках чемпионата при Антонио Конте. "Синие" не потерпели ни одного поражения в шести последних встречах со "шпорами" в Премьер-Лиге, пять раз сохранив свои ворота на замке.



"Челси" все еще вынужден обходиться без защитников Трево Чалобы, Бена Чилуэлла, Андреаса Кристенсена и Риса Джеймса. Эдуар Менди продолжает выступать на Кубке Африки.



Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер возвращается после трех недель отсутствия с мышечной травмой. Кристиан Ромеро и Сон Хен Мин вернутся уже в феврале.