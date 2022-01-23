Джака: "Я не могу изменить себя"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что очередная красная карточка не заставит его изменить свою манеру игры.

В первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" на прошлой неделе Джака совершил фол последней надежды на Диогу Жоте и был удален в пятый раз за все время выступлений за "Арсенал".



Гранит был нещадно критикуем после того матча, завершившегося вничью 0:0, однако 29-летний швейцарец собирается играть рискованно и дальше.



"Это не так, что я планирую это. Это не так, что я делаю это умышленно".



"Но иногда я оказываюсь в положении, когда должен рискнуть при шансах 50 на 50. Конечно, это рискованно".



"Сейчас люди скажут: "Да, но почему ты всегда идешь на риск?" Просто таков я. Я не могу изменить себя. Конечно, мне нужно прибавить, и я знаю это".



"Но в той ситуации, если бы Жота завладел мячом и забил, они бы сказали: "Почему ты не остановил его?" Я его остановил, а они говорят: "Почему ты получил красную карточку?"



"Как бы то ни было, после матча каждый умнее, чем в момент — и я в том числе. Конечно, когда я оглядываюсь назад сейчас и думаю, следовало ли мне вступать в единоборство, я понимаю, что не следовало".



"Но в тот момент, в ту секунду я должен был принять решение, и я ошибся. Мне жаль команду, жаль болельщиков, но я благодарен Богу за то, что они удивительным образом постарались после", — сообщил Джака Sky Sports.