Рангник: "Рэшфорд — один из лучших нападающих в Англии"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник назвал Маркуса Рэшфорда "одним из лучших нападающих в Англии".
Именно Рэшфорд, появившись на замену, принес "Юнайтед" победу 1:0 против "Вест Хэма" в субботу. Всего несколькими днями Маркус также отличился против "Брентфорда".
Рангник надеется, что теперь Рэшфорд будет забивать регулярно. Ральф очень рассчитывает на голы Маркуса в остатке сезона.
"Он один из лучших нападающих в Англии. Он игрок сборной Англии, он регулярно играл на Евро, и все мы знаем, каким мастерством он обладает".
"У него есть практически все, что требуется современному нападающему. У него есть скорость, техника, габариты и мощь нападающего. А дальше все зависит от твой уверенности в себе".
"Я практически уверен, что два этих гола придали Маркусу уверенности. Теперь ему нужно сделать шаги, чтобы показывать это на регулярной основе".
"Теперь важна последовательность, и я думаю, он может сыграть очень важную роль в остатке сезона", — цитирует Рангника Sky Sports.
22.01.2022 23:00
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)))))))))))
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Ага,хуй там,не дорос еще,пусть качается или хуй знает,а то как еблан играет два сезона
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