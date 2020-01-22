Рангник: "Рэшфорд — один из лучших нападающих в Англии"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник назвал Маркуса Рэшфорда "одним из лучших нападающих в Англии".

Именно Рэшфорд, появившись на замену, принес "Юнайтед" победу 1:0 против "Вест Хэма" в субботу. Всего несколькими днями Маркус также отличился против "Брентфорда".



Рангник надеется, что теперь Рэшфорд будет забивать регулярно. Ральф очень рассчитывает на голы Маркуса в остатке сезона.



"Он один из лучших нападающих в Англии. Он игрок сборной Англии, он регулярно играл на Евро, и все мы знаем, каким мастерством он обладает".



"У него есть практически все, что требуется современному нападающему. У него есть скорость, техника, габариты и мощь нападающего. А дальше все зависит от твой уверенности в себе".



"Я практически уверен, что два этих гола придали Маркусу уверенности. Теперь ему нужно сделать шаги, чтобы показывать это на регулярной основе".



"Теперь важна последовательность, и я думаю, он может сыграть очень важную роль в остатке сезона", — цитирует Рангника Sky Sports.