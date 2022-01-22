"Сити" не смог победить "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" прервал свою 12-матчевую победную серию в Премьер-Лиге, сыграв на выезде с "Саутгемптоном" только вничью — 1:1.
В стартовый состав "святых" по сравнению с предыдущим матчем вернулись Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг и Че Адамс.
У "горожан" лишь Рубен Диаш вытеснил из старта Джона Стоунса.
Только гости начали плести свои кружева, как случился гол — в их ворота. Натан Редмонд с правого фланга сделал передачу на ближний край штрафной Уолкер-Питерсу, а тот вторым касанием пробил внешней стороной стопы — 1:0.
Пропустив, "Сити" продолжил контролировать мяч, но делал это совершенно беззубо. На 23-й минуте "Саутгемптон" огрызнулся контратакой, и ворвавшийся в штрафную Армандо Бройя поразил ближний угол ворот Эдерсона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
На 38-й минуте "горожанам" все-таки предоставилась реальная возможность сравнять счет, но Рахим Стерлинг с линии вратарской пробил прямо в голкипера. И это, кстати, был их единственный удар в створ за первый тайм.
После перерыва пошла открытая игра, причем "святые" мало в чем уступали своему сопернику — на 54-й минуте настырный Бройя даже пробил в штангу с метра.
Во втором тайме у "Сити", наконец, стали регулярно возникать моменты. Пару отличных шансов имел Родри, но его первый удар был отражен голкипером, а второй пришелся в каркас ворот.
А на 65-й минуте счет стал равным. Кевин Де Брюйне навесил со штрафного к дальней штанге, где Эмерик Лапорт пробил головой с отскоком от газона — 1:1.
Дальше игра пошла под диктовку гостей. Хозяева были вынуждены всей командой сосредоточиться на защите своих ворот.
Оборона "Саутгемптона" трещала по швам, но держалась. Дважды "святых" — после ударов Де Брюйне и Габриэля Жезуса — спасла штанга.
Ближе к концу игра чуть успокоилась — хозяева отстояли ничью.
"Саутгемптон" был очень хорош до гола Лапорта и имел реальные шансы сделать счет 2:0 в свою пользу. Однако "Сити", хоть и провалил первый тайм, смог избежать поражения.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
22.01.2022 22:30
Просмотров: 620
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
зря яд портите, сити один хер чемпиком будет.
(ответить)
Ливерпуль - 6
МЮ - 3
Челси, Ноттингем форест - 2
Астон Вилла - 1
МС и прочая шлабуда - 0
(ответить)
сруманков смыло а бомбит у гаражного пидараса
аххахахаха
вот же чушки ссаные
браво саут
(ответить)
клоповский засланный казачок все-таки порвал свою ж0пу ради дружка и отобрал 2 очка у сити, юрген чмопп пидрилла та еще конечно, своего козачка заслан чтобы его легко дрюкать и получать свои 6 очков а этот раб потом будет все силы бросать против конкурента клопаря, ох пид0расы е6аные
(ответить)
БАРОНЕССЫ!!!
(ответить)
Надо было назвать "МС вырвал себе очкО"
(ответить)
полторашек поставили на место, а затем обоссали
(ответить)
Норм, норм. Ещё пара таких матчей и, если Ливерпуль не оступится, интрига в борьбе за чемпик вернётся.
(ответить)
XУЕСOСЫ...
(ответить)
felix-the-cat главный опущенец на фапле.
+ вонючая, немытая, обоссаная чурка
Источник: http://fapl.ru/posts/90660/?c=1#c7481393
(ответить)
Заголовок не логичный, так как саятые вели в счёте.
(ответить)
КОРОЛИ...
(ответить)
Лохи обоссаные
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий