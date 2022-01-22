"Сити" не смог победить "Саутгемптон"

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" прервал свою 12-матчевую победную серию в Премьер-Лиге, сыграв на выезде с "Саутгемптоном" только вничью — 1:1.

В стартовый состав "святых" по сравнению с предыдущим матчем вернулись Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг и Че Адамс.

У "горожан" лишь Рубен Диаш вытеснил из старта Джона Стоунса.

Только гости начали плести свои кружева, как случился гол — в их ворота. Натан Редмонд с правого фланга сделал передачу на ближний край штрафной Уолкер-Питерсу, а тот вторым касанием пробил внешней стороной стопы — 1:0.

Пропустив, "Сити" продолжил контролировать мяч, но делал это совершенно беззубо. На 23-й минуте "Саутгемптон" огрызнулся контратакой, и ворвавшийся в штрафную Армандо Бройя поразил ближний угол ворот Эдерсона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

На 38-й минуте "горожанам" все-таки предоставилась реальная возможность сравнять счет, но Рахим Стерлинг с линии вратарской пробил прямо в голкипера. И это, кстати, был их единственный удар в створ за первый тайм.

После перерыва пошла открытая игра, причем "святые" мало в чем уступали своему сопернику — на 54-й минуте настырный Бройя даже пробил в штангу с метра.

Во втором тайме у "Сити", наконец, стали регулярно возникать моменты. Пару отличных шансов имел Родри, но его первый удар был отражен голкипером, а второй пришелся в каркас ворот.

А на 65-й минуте счет стал равным. Кевин Де Брюйне навесил со штрафного к дальней штанге, где Эмерик Лапорт пробил головой с отскоком от газона — 1:1.

Дальше игра пошла под диктовку гостей. Хозяева были вынуждены всей командой сосредоточиться на защите своих ворот.

Оборона "Саутгемптона" трещала по швам, но держалась. Дважды "святых" — после ударов Де Брюйне и Габриэля Жезуса — спасла штанга.

Ближе к концу игра чуть успокоилась — хозяева отстояли ничью.

"Саутгемптон" был очень хорош до гола Лапорта и имел реальные шансы сделать счет 2:0 в свою пользу. Однако "Сити", хоть и провалил первый тайм, смог избежать поражения.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 22:30

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  1. manutd-20champ 22.01.2022 22:46 # manutd-20champ
    зря яд портите, сити один хер чемпиком будет.

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  2. live-juve 22.01.2022 22:45 # live-juve
    Ливерпуль - 6
    МЮ - 3
    Челси, Ноттингем форест - 2
    Астон Вилла - 1
    МС и прочая шлабуда - 0

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  3. superperez101 22.01.2022 22:44 # superperez101
    сруманков смыло а бомбит у гаражного пидараса
    аххахахаха
    вот же чушки ссаные

    браво саут

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  4. bezviz 22.01.2022 22:41 # bezviz
    клоповский засланный казачок все-таки порвал свою ж0пу ради дружка и отобрал 2 очка у сити, юрген чмопп пидрилла та еще конечно, своего козачка заслан чтобы его легко дрюкать и получать свои 6 очков а этот раб потом будет все силы бросать против конкурента клопаря, ох пид0расы е6аные

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  5. electric 22.01.2022 22:39 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  6. live-juve 22.01.2022 22:39 # live-juve
    Надо было назвать "МС вырвал себе очкО"

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  7. superperez101 22.01.2022 22:37 # superperez101
    полторашек поставили на место, а затем обоссали

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  8. sausage 22.01.2022 22:34 # sausage
    Норм, норм. Ещё пара таких матчей и, если Ливерпуль не оступится, интрига в борьбе за чемпик вернётся.

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  9. ian 22.01.2022 22:34 # ian
    XУЕСOСЫ...

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  10. moneycity 22.01.2022 22:33 # moneycity
    felix-the-cat главный опущенец на фапле.

    + вонючая, немытая, обоссаная чурка

    Источник: http://fapl.ru/posts/90660/?c=1#c7481393

    (ответить)

  11. girasimus 22.01.2022 22:33 # girasimus
    Заголовок не логичный, так как саятые вели в счёте.

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  12. moneycity 22.01.2022 22:33 # moneycity
    КОРОЛИ...

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  13. felix-the-cat 22.01.2022 22:31 # felix-the-cat
    Лохи обоссаные

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