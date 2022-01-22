"Сити" не смог победить "Саутгемптон"

"Манчестер Сити" прервал свою 12-матчевую победную серию в Премьер-Лиге, сыграв на выезде с "Саутгемптоном" только вничью — 1:1.

В стартовый состав "святых" по сравнению с предыдущим матчем вернулись Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг и Че Адамс.



У "горожан" лишь Рубен Диаш вытеснил из старта Джона Стоунса.



Только гости начали плести свои кружева, как случился гол — в их ворота. Натан Редмонд с правого фланга сделал передачу на ближний край штрафной Уолкер-Питерсу, а тот вторым касанием пробил внешней стороной стопы — 1:0.



Пропустив, "Сити" продолжил контролировать мяч, но делал это совершенно беззубо. На 23-й минуте "Саутгемптон" огрызнулся контратакой, и ворвавшийся в штрафную Армандо Бройя поразил ближний угол ворот Эдерсона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 38-й минуте "горожанам" все-таки предоставилась реальная возможность сравнять счет, но Рахим Стерлинг с линии вратарской пробил прямо в голкипера. И это, кстати, был их единственный удар в створ за первый тайм.



После перерыва пошла открытая игра, причем "святые" мало в чем уступали своему сопернику — на 54-й минуте настырный Бройя даже пробил в штангу с метра.



Во втором тайме у "Сити", наконец, стали регулярно возникать моменты. Пару отличных шансов имел Родри, но его первый удар был отражен голкипером, а второй пришелся в каркас ворот.



А на 65-й минуте счет стал равным. Кевин Де Брюйне навесил со штрафного к дальней штанге, где Эмерик Лапорт пробил головой с отскоком от газона — 1:1.



Дальше игра пошла под диктовку гостей. Хозяева были вынуждены всей командой сосредоточиться на защите своих ворот.



Оборона "Саутгемптона" трещала по швам, но держалась. Дважды "святых" — после ударов Де Брюйне и Габриэля Жезуса — спасла штанга.



Ближе к концу игра чуть успокоилась — хозяева отстояли ничью.



"Саутгемптон" был очень хорош до гола Лапорта и имел реальные шансы сделать счет 2:0 в свою пользу. Однако "Сити", хоть и провалил первый тайм, смог избежать поражения.



"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче