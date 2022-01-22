"Астон Вилла" обсуждает покупку Родриго Бентакура
"Астон Вилла" ведет переговоры о покупке оборонительного полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентакурса.
Укрепление опорной зоны является одним из приоритетов для главного тренера "Виллы" Стивена Джеррарда на зимнее трансферное окно.
Ранее с переездом на "Вилла Парк" связывали Ива Биссума из "Брайтона", однако сейчас бирмингемский клуб определил более реалистичную цель в лице Бентакура.
Как сообщает Sky Sports, два клуба продолжают переговоры, и "Ювентус" надеется получить около 16 миллионов фунтов за 24-летнего уругвайца, прибывшего в Турин из "Боки Хуниорс" в 2017 году.
В этом сезоне Бентакур сыграл 25 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, но в рамках Серии А лишь 12 раз выходил в стартовом составе.
22.01.2022 22:00
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