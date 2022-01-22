Рангник: "Это лучший вид побед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что против "Вест Хэма" его команда одержала победу "лучшего вида".

"Юнайтед" удалось вырвать три очка против "Вест Хэма" благодаря голу Маркуса Рэшфорда на исходе компенсированного времени — 1:0.



Благодаря этой победе "красные дьяволы" поднялись на четвертое место в Премьер-Лиге, и Рангник находит результат справедливым.



"Когда забиваешь на последней минуте матча, то это лучший вид побед, плюс мы сохранили свои ворота на замке. Думаю, в конце концов мы заслуживали победить. Играя против "Вест Хэме", тебе требуется терпение. В некоторые моменты матча в концовке мне хотелось, чтобы мы сделали пас вместо того, чтобы пробить или вроде того".



"Учитывая сыгранный несколько дней назад матч против "Брентфорда", команда показала хорошую физическую готовность. Мы знали, что нам потребуется терпение. Я очень доволен тем, как мы оборонялись и отбирали мяч".



"Я очень доволен, что все трое вышедших на замену игроков поучаствовали в забитом голе. Это делает победу еще важнее. Я был бы рад набрать эти два очка на "Вилла Парк", но мы довольны своим положением", — сообщил Рангник Sky Sports.