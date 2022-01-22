МЮ вырвал победу у "Вест Хэма" на последних секундах

Гол Маркуса Рэшфорда на последних секундах матча позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу против "Вест Хэма" — 1:0.

По сравнению с победой 1:3 над "Брентфордом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Харри Магуайр, заменив Виктора Линделефа.



Впервые за "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги вышел голкипер Альфонс Ареоля. Он, Курт Зума и Томаш Соучек заменили Лукаша Фабиански, Иссу Диопа и Николу Влашича.



Первый тайм матча на "Олд Траффорд" оказался лишен ударов в створ. Гости в атаке не показали ничего, хозяева — немногим больше.



Лучший — и единственный реальный — момент до перерыва случился на 20-й минуте, когда Криштиану Роналду не хватило сантиметров, чтобы должным образом замкнуть головой подачу Бруну Фернандеша к воротам.



Второй тайм начался с точного удара Фреда, проверившего Ареоля на бдительность. Вскоре "Юнайтед" еще несколько раз пробил неточно.



Постепенно "Вест Хэм" втянулся в игру и тоже принялся атаковать. Правда, серьезных проблем для Давида Де Хеа не возникало.



Развязка наступила на последней компенсированной минуте, когда Маркус Рэшфорд отправил мяч в пустые ворота после прострела Эдинсона Кавани — 1:0.



"Юнайтед" впервые при Ральфе Рангнике одержал две победы подряд и благодаря этому успеху обошел "Вест Хэм" в таблице. "Молотобойцы" сыграли неплохо и имеют все основания сетовать на невезение.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче