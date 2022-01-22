МЮ вырвал победу у "Вест Хэма" на последних секундах

Маркус Рэшфорд Гол Маркуса Рэшфорда на последних секундах матча позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу против "Вест Хэма" — 1:0.

По сравнению с победой 1:3 над "Брентфордом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Харри Магуайр, заменив Виктора Линделефа.

Впервые за "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги вышел голкипер Альфонс Ареоля. Он, Курт Зума и Томаш Соучек заменили Лукаша Фабиански, Иссу Диопа и Николу Влашича.

Первый тайм матча на "Олд Траффорд" оказался лишен ударов в створ. Гости в атаке не показали ничего, хозяева — немногим больше.

Лучший — и единственный реальный — момент до перерыва случился на 20-й минуте, когда Криштиану Роналду не хватило сантиметров, чтобы должным образом замкнуть головой подачу Бруну Фернандеша к воротам.

Второй тайм начался с точного удара Фреда, проверившего Ареоля на бдительность. Вскоре "Юнайтед" еще несколько раз пробил неточно.

Постепенно "Вест Хэм" втянулся в игру и тоже принялся атаковать. Правда, серьезных проблем для Давида Де Хеа не возникало.

Развязка наступила на последней компенсированной минуте, когда Маркус Рэшфорд отправил мяч в пустые ворота после прострела Эдинсона Кавани — 1:0.

"Юнайтед" впервые при Ральфе Рангнике одержал две победы подряд и благодаря этому успеху обошел "Вест Хэм" в таблице. "Молотобойцы" сыграли неплохо и имеют все основания сетовать на невезение.

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 19:55

Количество просмотров Просмотров: 2834

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 22.01.2022 21:11 # mancunia-planet
    Рангник работает.

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  2. largo-winch 22.01.2022 21:10 # largo-winch
    Как же они заебали валяться

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  3. dexter 22.01.2022 21:10 # dexter
    АХахахаха фуфлыжник Фил и дельфин Рахим.

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  4. largo-winch 22.01.2022 21:09 # largo-winch
    Стерлинг каааааак пидарас?!

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  5. kukuruzzo 22.01.2022 21:09 # kukuruzzo
    стерлинг обрыган

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  6. fanstevengerrard 22.01.2022 21:09 # fanstevengerrard
    Бля рили на последних секундах? Пздц обидно.

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  7. ian 22.01.2022 21:09 # ian
    Стерлядь ха-ха-ха

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  8. yaxaaabalya 22.01.2022 21:07 # yaxaaabalya
    Кстати,гол чистей реш забил

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  9. roberto-89 22.01.2022 21:06 # roberto-89
    Сытей чмошники какие та еж жи братишки пхпхехехехехехехехехеехехех

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  10. ian 22.01.2022 20:57 # ian
    как же грязно играет Сити, Стерлинг за полтайма на красную наиграл уже, но им это постоянно прощают

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  11. mufc1994 22.01.2022 20:51 # mufc1994
    МЮ - Вэст Хэм xG: 1,76 - 0,24

    Сосага: "у вест хэма моменты были острее, очко сжималось у манков"

    Сука ору

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  12. unclearness 22.01.2022 20:50 # unclearness
    Куда срумануа смыло?

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  13. roberto-89 22.01.2022 20:41 # roberto-89
    Баронессы пхихихиххихихихихихихииххихихиихиххиих

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  14. largo-winch 22.01.2022 20:38 # largo-winch
    Найс обоссали правый фланг Сити

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  15. dexter 22.01.2022 20:38 # dexter
    Королевы на страпоне!

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  16. kukuruzzo 22.01.2022 20:38 # kukuruzzo
    КОРОЛЕЙ(((

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  17. electric 22.01.2022 20:38 # electric
    кончили на баронесс

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  18. geniusss 22.01.2022 20:37 # geniusss
    Метро, Москва Любина, работаем

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  19. wilegend 22.01.2022 20:32 # wilegend
    https://imgur.com/a/FRvXPL0

    кажись реал онсайд

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  20. sausage 22.01.2022 20:25 # sausage
    Вообще, хз даже что сказать про игру и перспективы МЮ. Вотнапример мне очень понравились первые пол часа с Астон Виллой - тотальный прессинг, неснижаемый темп, думал они сейчас порвут вилланов нах. А сегодня полнейшая шляпа, и это на Олд Траффорд. Понятно, что любому тренеру нужно время, плюс МЮ очень сложный клуб ментально и игроки каждый со своими тараканами. Но какого-то чёткого вектора у Рангника пока не видно, и как-то сомнительно, что он сможет что-то вразумительное сделать с командой до конца сезона. Вот например, если бы не сегодняшний отскок, а по другому не назовёшь, с 4-кой можно было бы уже попрощаться. Ну, посмотрим.

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