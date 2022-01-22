МЮ вырвал победу у "Вест Хэма" на последних секундах
Гол Маркуса Рэшфорда на последних секундах матча позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу против "Вест Хэма" — 1:0.
По сравнению с победой 1:3 над "Брентфордом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Харри Магуайр, заменив Виктора Линделефа.
Впервые за "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги вышел голкипер Альфонс Ареоля. Он, Курт Зума и Томаш Соучек заменили Лукаша Фабиански, Иссу Диопа и Николу Влашича.
Первый тайм матча на "Олд Траффорд" оказался лишен ударов в створ. Гости в атаке не показали ничего, хозяева — немногим больше.
Лучший — и единственный реальный — момент до перерыва случился на 20-й минуте, когда Криштиану Роналду не хватило сантиметров, чтобы должным образом замкнуть головой подачу Бруну Фернандеша к воротам.
Второй тайм начался с точного удара Фреда, проверившего Ареоля на бдительность. Вскоре "Юнайтед" еще несколько раз пробил неточно.
Постепенно "Вест Хэм" втянулся в игру и тоже принялся атаковать. Правда, серьезных проблем для Давида Де Хеа не возникало.
Развязка наступила на последней компенсированной минуте, когда Маркус Рэшфорд отправил мяч в пустые ворота после прострела Эдинсона Кавани — 1:0.
"Юнайтед" впервые при Ральфе Рангнике одержал две победы подряд и благодаря этому успеху обошел "Вест Хэм" в таблице. "Молотобойцы" сыграли неплохо и имеют все основания сетовать на невезение.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче
22.01.2022 19:55
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Последние комментарии:
Рангник работает.
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Как же они заебали валяться
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АХахахаха фуфлыжник Фил и дельфин Рахим.
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Стерлинг каааааак пидарас?!
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стерлинг обрыган
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Бля рили на последних секундах? Пздц обидно.
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Стерлядь ха-ха-ха
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Кстати,гол чистей реш забил
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Сытей чмошники какие та еж жи братишки пхпхехехехехехехехехеехехех
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как же грязно играет Сити, Стерлинг за полтайма на красную наиграл уже, но им это постоянно прощают
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МЮ - Вэст Хэм xG: 1,76 - 0,24
Сосага: "у вест хэма моменты были острее, очко сжималось у манков"
Сука ору
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Куда срумануа смыло?
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Баронессы пхихихиххихихихихихихииххихихиихиххиих
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Найс обоссали правый фланг Сити
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Королевы на страпоне!
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КОРОЛЕЙ(((
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кончили на баронесс
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Метро, Москва Любина, работаем
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https://imgur.com/a/FRvXPL0
кажись реал онсайд
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Вообще, хз даже что сказать про игру и перспективы МЮ. Вотнапример мне очень понравились первые пол часа с Астон Виллой - тотальный прессинг, неснижаемый темп, думал они сейчас порвут вилланов нах. А сегодня полнейшая шляпа, и это на Олд Траффорд. Понятно, что любому тренеру нужно время, плюс МЮ очень сложный клуб ментально и игроки каждый со своими тараканами. Но какого-то чёткого вектора у Рангника пока не видно, и как-то сомнительно, что он сможет что-то вразумительное сделать с командой до конца сезона. Вот например, если бы не сегодняшний отскок, а по другому не назовёшь, с 4-кой можно было бы уже попрощаться. Ну, посмотрим.
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