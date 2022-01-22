"Ювентус" по-прежнему ожидает ухода Рэмси

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поведал, что план по расставанию с полузащитником Аароном Рэмси остается неизменным.

Аллегри озвучил свое намерение избавиться от Рэмси еще в начале января. За три с половиной года в Турине Аарон сыграл только 49 матчей и забил пять голов, со своей огромной зарплатой превратившись в обузу для клуба.



Сейчас до закрытия трансферного окна остается чуть более недели, однако "Ювентус" по-прежнему ожидает, что 31-летний валлиец перейдет в один из клубов Премьер-Лиги.



"Аарон не в заявке, потому что ему предстоит покинуть клуб", — сообщил Алллегри на пресс-конференции перед матчем против "Милана".



Среди клубов, заинтересованных в приглашении экс-полузащитника "Арсенала", Daily Mail называет "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Эвертон".