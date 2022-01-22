Динь и Кэш получили бутылкой по голове
Защитники "Астон Виллы" Люка Динь и Мэтти Кэш получили бутылкой по голове во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".
Первый для Диня выезд на "Гудисон Парк" с момента ухода из мерсисайдского клуба обернулся победой 0:1. Именно после подачи Люкой углового Эмилиано Буэндиа забил единственный гол в матче.
Этот гол случился в концовке первого тайма, и во время празднования "вилланов" с трибун полетели посторонние предметы.
Один из таких предметов — пластиковая бутылка с оранжевым напитком — задел голову и Диня, и Кэша. Оба игрока оказались на газоне, но матч продолжить смогли.
"Эвертон" и полиция уже начали искать нарушителей порядка, сообщает Daily Mail.
Someone please tell me where that hits Lucas Digne in the head? pic.twitter.com/MCXAC1vAuy— Shane Byrne (@ShaneByrne3) January 22, 2022
22.01.2022 18:00
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Последние комментарии:
Футбол это ненависть к чужим людям за успех на поле.
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А в испании матч , отменили.
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а еще что-то пи3дели про ла лигу с их театральными и балетными выступлениями....стыдно за апл, всего за месяц жирорд сделал из астон виллы главных симулянтов и балерин апл
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Фанаты ирисок типичные дикари, Динь столько лет играл за клуб, отдавая себя полностью за эмблему Эвертона. Правильно сделал, что ушёл с этого портового бомжатника.
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Привычно повалились на газон в предсмертных муках.
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это точно гпенсы, свои бутылки разбрасывают)
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