Динь и Кэш получили бутылкой по голове

Защитники "Астон Виллы" Люка Динь и Мэтти Кэш получили бутылкой по голове во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Первый для Диня выезд на "Гудисон Парк" с момента ухода из мерсисайдского клуба обернулся победой 0:1. Именно после подачи Люкой углового Эмилиано Буэндиа забил единственный гол в матче.



Этот гол случился в концовке первого тайма, и во время празднования "вилланов" с трибун полетели посторонние предметы.



Один из таких предметов — пластиковая бутылка с оранжевым напитком — задел голову и Диня, и Кэша. Оба игрока оказались на газоне, но матч продолжить смогли.



"Эвертон" и полиция уже начали искать нарушителей порядка, сообщает Daily Mail.





Someone please tell me where that hits Lucas Digne in the head? pic.twitter.com/MCXAC1vAuy