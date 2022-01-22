Динь и Кэш получили бутылкой по голове

Мэтти Кэш и Люка Динь Защитники "Астон Виллы" Люка Динь и Мэтти Кэш получили бутылкой по голове во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Первый для Диня выезд на "Гудисон Парк" с момента ухода из мерсисайдского клуба обернулся победой 0:1. Именно после подачи Люкой углового Эмилиано Буэндиа забил единственный гол в матче.

Этот гол случился в концовке первого тайма, и во время празднования "вилланов" с трибун полетели посторонние предметы.

Один из таких предметов — пластиковая бутылка с оранжевым напитком — задел голову и Диня, и Кэша. Оба игрока оказались на газоне, но матч продолжить смогли.

"Эвертон" и полиция уже начали искать нарушителей порядка, сообщает Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Динь, Кэш, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 18:00

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  1. akadam 22.01.2022 19:33 # akadam
    Футбол это ненависть к чужим людям за успех на поле.

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  2. ignatik 22.01.2022 19:31 # ignatik
    А в испании матч , отменили.

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  3. bezviz 22.01.2022 19:10 # bezviz
    а еще что-то пи3дели про ла лигу с их театральными и балетными выступлениями....стыдно за апл, всего за месяц жирорд сделал из астон виллы главных симулянтов и балерин апл

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  4. vagifspurs 22.01.2022 18:59 # vagifspurs
    Фанаты ирисок типичные дикари, Динь столько лет играл за клуб, отдавая себя полностью за эмблему Эвертона. Правильно сделал, что ушёл с этого портового бомжатника.

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  5. ray-black 22.01.2022 18:44 # ray-black
    Привычно повалились на газон в предсмертных муках.

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  6. gunars 22.01.2022 18:03 # gunars
    это точно гпенсы, свои бутылки разбрасывают)

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