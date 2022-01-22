Клеберсон: "Без Магуайра "Юнайтед" лучше"

Харри Магуайр Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Клеберсон считает, что в данный момент капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр не заслуживает места в стартовом составе.

В этом календарном году Магуайр еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед". Но если поначалу Харри отсутствовал с травмой, то против "Брентфорда" в минувшую среду он оказался в запасе по решению наставника Ральфа Рангника.

Клеберсон одобряет решение Рангника и считает, что самому дорогому защитнику в мире нужна передышка.

"Манчестер Юнайтед" выглядит гораздо надежнее с Рафаэлем Вараном и Виктором Линделефом в обороне, нежели с Харри Магуайром".

"Хари Магуайр — превосходный игрок, он очень опытен. Он хорошо командует партнерами по обороне, но в этом сезоне Премьер-Лиги ему приходится тяжело, особенно в ситуациях один на один и на сжатом пространстве. У него возникают проблемы, когда против него играют на скорости".

"Сделав шаг назад и оказавшись вне стартового состава, он сможет понять, в чем ему нужно прибавить и как он сможет лучше взаимодействовать с окружающими его игроками".

"Он еще вернется, но в данный момент тренеру тяжело ставить его в состав и этим давать соперникам преимущество", — сообщил Клеберсон Paddy Power.


Метки Клеберсон, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 358

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mau29 22.01.2022 17:15 # mau29
    Клэб базарит дело

    (ответить)

  2. mancityman 22.01.2022 17:13 # mancityman
    Магхуяер это пздц. Как же я рад что Сити способствовал покупки скамом этого ебалая))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: