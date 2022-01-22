Раньери на пороге увольнения из "Уотфорда"

Клаудио Раньери "Уотфорд" начал подготовку к увольнению своего главного тренера Клаудио Раньери.

Слухи о том, что под Раньери качается кресло, появились еще в конце декабря. С тех пор Клаудио так и не удалось выправить результаты.

Накануне вечером "Уотфорд" был разгромлен на своем поле "Норвичем" (0:3), продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до восьми матчей (7 поражений, 1 ничья).

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на близкие к клубу источники, "Уотфорд" уже начал поиски нового рулевого.

Свой следующий матч "Уотфорд" сыграет только 5 февраля, поэтому у "шершней" достаточно времени, чтобы обзавестись заменой Раньери, назначенному только в начале октября.


Метки Раньери, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 16:00

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