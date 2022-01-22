Раньери на пороге увольнения из "Уотфорда"

"Уотфорд" начал подготовку к увольнению своего главного тренера Клаудио Раньери.

Слухи о том, что под Раньери качается кресло, появились еще в конце декабря. С тех пор Клаудио так и не удалось выправить результаты.



Накануне вечером "Уотфорд" был разгромлен на своем поле "Норвичем" (0:3), продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до восьми матчей (7 поражений, 1 ничья).



Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на близкие к клубу источники, "Уотфорд" уже начал поиски нового рулевого.



Свой следующий матч "Уотфорд" сыграет только 5 февраля, поэтому у "шершней" достаточно времени, чтобы обзавестись заменой Раньери, назначенному только в начале октября.