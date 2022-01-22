О'Хара предсказывает скорый уход Конте из "Тоттенхэма"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара чувствует, что тренер Антонио Конте может вскоре покинуть лондонский клуб.
До закрытия зимнего трансферного окна остается чуть более недели, а "Тоттенхэм" до сих пор не совершил свое первое приобретение при Конте.
Антонио возглавляет "шпор" с ноября и уже признал, что его задача по перестройке команды оказалась сложнее, чем он себе представлял. И О'Харе кажется, что итальянец не будет мириться с отсутствием поддержки на трансферном рынке.
"Думаю, он может уйти. Ему нужна поддержка".
Конте уйдет, потому что он не будет мириться с тем, как с ним поступают в "Тоттенхэме". Он может уйти куда угодно — он может пойти и получить работу в "Манчестер Юнайтед".
"Он может уйти и получить большую работу где-нибудь еще. Если он не получит того, чего хочет, зачем ему оставаться?"
"Вы можете видеть по его последним интервью, что он разочарован. Им нужно привести в порядок состав команды", — цитирует О'Хару Daily Express.
22.01.2022 15:00
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нищим клубам с владельцами жидами, типо тотенхема, мю, орсинала никогда не видать чемпионства
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Мю не нужен,мы ждем тен хага
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