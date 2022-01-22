Гвардиола: "Я не предам "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что не предаст клуб, когда будет принимать решение о своем будущем.

Действующий контракт Гвардиолы истекает уже в следующем году, а значит близится момент, когда каталонец должен будет решить, продлит ли он свое пребывание в "Сити".



Согласно слухам, Гвардиола хочет поработать с какой-нибудь сборной или с "Нью-Йорк Сити" из МЛС, однако для Хосепа интересы "горожан" превыше всего.



"Я не буду думать о своем будущем, пока у меня все еще есть контракт здесь. Я не настолько хорош, чтобы думать об очень отдаленном будущем. Мое будущее всегда зависит от результатов, поэтому я не переживаю. Мне хорошо здесь, комфортно, клуб дает мне все".



"Мое решение, уверен, будет принято совместно с клубом. Они дают мне все, поэтому я не могу предать их. Это было бы некрасиво. Мы вместе приняли решение о моем назначении и вместе дважды продлевали мой контракт, поэтому так же будет и сейчас. Это зависит от того, что они чувствуют насчет меня и как чувствую себя я в клубе".



"Сейчас я чувствую себя хорошо и комфортно. Я практически уверен, что уйду, когда не буду чувствовать себя энергичным, когда стану слегка опустошенным или уставшим. Но прямо сейчас я чувствую себя хорошо".



"Мы все еще можем играть лучше, некоторые игроки могут прибавить. Я наблюдаю вещи, которые мне не нравятся", — цитирует Гвардиолу ESPN.