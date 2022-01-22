"Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" по Лингарду
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" насчет вингера Джесси Лингарда.
Именно в "Вест Хэме" Лингард провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах.
С тех пор "молотобойцы" не оставляют попыток вернуть Лингарда, но прошлым летом Джесси, воодушевленный успешной арендой, решил попытать удачу в родном клубе.
Заиграть в "Юнайтед" Лингарду так и не удалось, и Evening Standard утверждает, что в январе "Вест Хэм" вернулся за 29-летним игроком сборной Англии.
"Молотобойцы" даже сделали свое предложение насчет Лингарда, однако оно было отклонено — по той причине, что "красные дьяволы" рассматривают лондонцев в качестве своего прямого конкурента.
В данный момент "Юнайтед" уступает "Вест Хэму" два очка в Премьер-Лиге и как раз против "молотобойцев" играет в субботу, поэтому "дьяволы" просто не могли позволить Лингарду вернуться в команду Дэвида Мойеса.
В то же время "Юнайтед" рад отпустить Лингарда в ведущий борьбу за выживание "Ньюкасл", ведь контракт Джесси истекает в конце сезона, и сейчас у "дьяволов" есть последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего воспитанника.
22.01.2022 13:00
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Тупорылейшие создания потому что.
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Останется до лета и уйдет свободным значит ..в Ньюкасл сейчас опасно переходить ..если только на заработки
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Люди, зарабатывающие по 300 фунтов в месяц, зачем-то финансируют футболистов, зарабатывающих от 300 000 фунтов в месяц, глупо споря при этом, кто из футболистов зарабатывает на них больше.
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