"Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" по Лингарду

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" насчет вингера Джесси Лингарда.

Именно в "Вест Хэме" Лингард провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах.



С тех пор "молотобойцы" не оставляют попыток вернуть Лингарда, но прошлым летом Джесси, воодушевленный успешной арендой, решил попытать удачу в родном клубе.



Заиграть в "Юнайтед" Лингарду так и не удалось, и Evening Standard утверждает, что в январе "Вест Хэм" вернулся за 29-летним игроком сборной Англии.



"Молотобойцы" даже сделали свое предложение насчет Лингарда, однако оно было отклонено — по той причине, что "красные дьяволы" рассматривают лондонцев в качестве своего прямого конкурента.



В данный момент "Юнайтед" уступает "Вест Хэму" два очка в Премьер-Лиге и как раз против "молотобойцев" играет в субботу, поэтому "дьяволы" просто не могли позволить Лингарду вернуться в команду Дэвида Мойеса.



В то же время "Юнайтед" рад отпустить Лингарда в ведущий борьбу за выживание "Ньюкасл", ведь контракт Джесси истекает в конце сезона, и сейчас у "дьяволов" есть последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего воспитанника.