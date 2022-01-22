"Ливерпуль" — один из фаворитов в борьбе за Закариа

"Ливерпуль" является одним из трех главных претендентов на полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа.

Закария не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с Гладбахом, а представители Дениса уже общаются с крупнейшими клубами Европе.



Заполучить Закариа хотят многие гранды, однако ESPN, ссылаясь на осведомленный источник, называет фаворитами "Ливерпуль", "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".



Гладбах открыт к продаже Закариа в этом месяце, чтобы получить хоть какую-нибудь компенсацию, и именно о трансфере в январе договариваются представители Дениса, однако игрок сборной Швейцарии не расстроится, если ему придется подождать со сменой клуба до лета.



Сообщается, что представители 25-летнего полузащитника также контактировали с "Манчестер Юнайтед", однако этот вариант, если говорить о январе, выглядит маловероятным — против "красных дьяволов" выступает их неопределенность с главным тренером.