"Ливерпуль" — один из фаворитов в борьбе за Закариа

Денис Закариа "Ливерпуль" является одним из трех главных претендентов на полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа.

Закария не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с Гладбахом, а представители Дениса уже общаются с крупнейшими клубами Европе.

Заполучить Закариа хотят многие гранды, однако ESPN, ссылаясь на осведомленный источник, называет фаворитами "Ливерпуль", "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".

Гладбах открыт к продаже Закариа в этом месяце, чтобы получить хоть какую-нибудь компенсацию, и именно о трансфере в январе договариваются представители Дениса, однако игрок сборной Швейцарии не расстроится, если ему придется подождать со сменой клуба до лета.

Сообщается, что представители 25-летнего полузащитника также контактировали с "Манчестер Юнайтед", однако этот вариант, если говорить о январе, выглядит маловероятным — против "красных дьяволов" выступает их неопределенность с главным тренером.


Метки Боруссия, Закариа, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 12:00

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  1. true-manc 22.01.2022 12:30 # true-manc
    Если Закариа игрок умный, то откажется идти в бесперспективную портовую помойку с нулевыми шансами на трофей.

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