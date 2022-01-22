Клопп выбрал голкипера на финал Кубка Лиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Кувин Келлехер сыграет в финале Кубка Лиги против "Челси".

Келлехер сыграл важную роль в выходе "Ливерпуля" в финал Кубка Лиги. И хотя в первом полуфинальном матче против "Арсенала" ворота "красных" защищал Алиссон, на "Уэмбли" Клопп планирует довериться именно 23-летнему ирландцу.



"В данный момент мой план в том, что сыграет он. Не вижу никаких причин, почем мы не должны использовать его. Кувин заслуживает этого. Он вытащил на в финал".



"На прошлой неделе (в первом матче) против "Арсенала" мне пришлось объяснить Кувину, почему он не сыграет. Обычно я этого не делаю, но это его турнир, а я подумал, что Али нужен этот матч, чтобы вернуться в ритм после ковида".



"Мне очень понравилась реакция Кувина, он не сказал: "О, да, я понимаю". Он такой: "Что? Почему?" Он обретает зрелость во всех отношениях. Такой голкипер нам и нужен", — цитирует Клоппа Daily Mail.