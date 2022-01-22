Клопп выбрал голкипера на финал Кубка Лиги

Кувин Келлехер Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Кувин Келлехер сыграет в финале Кубка Лиги против "Челси".

Келлехер сыграл важную роль в выходе "Ливерпуля" в финал Кубка Лиги. И хотя в первом полуфинальном матче против "Арсенала" ворота "красных" защищал Алиссон, на "Уэмбли" Клопп планирует довериться именно 23-летнему ирландцу.

"В данный момент мой план в том, что сыграет он. Не вижу никаких причин, почем мы не должны использовать его. Кувин заслуживает этого. Он вытащил на в финал".

"На прошлой неделе (в первом матче) против "Арсенала" мне пришлось объяснить Кувину, почему он не сыграет. Обычно я этого не делаю, но это его турнир, а я подумал, что Али нужен этот матч, чтобы вернуться в ритм после ковида".

"Мне очень понравилась реакция Кувина, он не сказал: "О, да, я понимаю". Он такой: "Что? Почему?" Он обретает зрелость во всех отношениях. Такой голкипер нам и нужен", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Келлехер, Кубок Лиги, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

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Последние комментарии:




  1. liverbro 22.01.2022 12:01 # liverbro
    Выпишите сруманку уже таблетки,а то ему уже совсем плохо)а лучше обратно в палату эту бомбящую сучку)

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  2. division 22.01.2022 11:18 # division
    Есть у меня предчувствие что полную кашелку челсийцы накидают этому нонаме

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  3. true-manc 22.01.2022 11:14 # true-manc
    молодой скузнявый петушок своим ртом завоевал место в основе пассивного портового клуба, а тупая скузня еще недавно кукарекала о том, как хороша их дура алиска, лучшая в мире бородатая минетчица, она ведь однажды гол случайный забила, ахахахаха, ору)))

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  4. sufferwell 22.01.2022 11:11 # sufferwell
    Надо опытного вратаря ставить на финал. Хочет опять без трофеев остаться???

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  5. geniusss 22.01.2022 11:10 # geniusss
    Ему просто очень нарвится пропускать от пенсов

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  6. akadam 22.01.2022 11:05 # akadam
    Независимо от того, кто выиграет, ваша жизнь никак не изменится.

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