Клопп выбрал голкипера на финал Кубка Лиги
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Кувин Келлехер сыграет в финале Кубка Лиги против "Челси".
Келлехер сыграл важную роль в выходе "Ливерпуля" в финал Кубка Лиги. И хотя в первом полуфинальном матче против "Арсенала" ворота "красных" защищал Алиссон, на "Уэмбли" Клопп планирует довериться именно 23-летнему ирландцу.
"В данный момент мой план в том, что сыграет он. Не вижу никаких причин, почем мы не должны использовать его. Кувин заслуживает этого. Он вытащил на в финал".
"На прошлой неделе (в первом матче) против "Арсенала" мне пришлось объяснить Кувину, почему он не сыграет. Обычно я этого не делаю, но это его турнир, а я подумал, что Али нужен этот матч, чтобы вернуться в ритм после ковида".
"Мне очень понравилась реакция Кувина, он не сказал: "О, да, я понимаю". Он такой: "Что? Почему?" Он обретает зрелость во всех отношениях. Такой голкипер нам и нужен", — цитирует Клоппа Daily Mail.
22.01.2022 11:00
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Выпишите сруманку уже таблетки,а то ему уже совсем плохо)а лучше обратно в палату эту бомбящую сучку)
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Есть у меня предчувствие что полную кашелку челсийцы накидают этому нонаме
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молодой скузнявый петушок своим ртом завоевал место в основе пассивного портового клуба, а тупая скузня еще недавно кукарекала о том, как хороша их дура алиска, лучшая в мире бородатая минетчица, она ведь однажды гол случайный забила, ахахахаха, ору)))
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Надо опытного вратаря ставить на финал. Хочет опять без трофеев остаться???
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Ему просто очень нарвится пропускать от пенсов
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Независимо от того, кто выиграет, ваша жизнь никак не изменится.
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