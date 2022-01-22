Гвардиола: "Уорд-Проуз — лучший исполнитель штрафных в мире"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал капитана "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуза "лучшим исполнителем штрафных в мире".
В субботу "Саутгемптон" примет на своем поле одержавшего 12 побед подряд в Премьер-Лиге "Сити", и можно заранее представить характер игры.
При доминировании соперника стандартные положения будут иметь огромное значение для "святых", благо у них есть Уорд-Проуз, забивший 11 голов со штрафных за последние пять сезонов — во всей Европе только у Лионеля Месси больше за это время (20).
"Прямо сейчас он лучший исполнитель штрафных ударов в мире. Нет игрока, который бы делал это лучше Уорд-Проуза".
"Он так хорош в этом компоненте, что порой вы забываете о его мастерстве как футболиста, а он также исключительный футболист".
"Этот парень умет адаптироваться к различным позициям в центре поля. Он командный игрок, он отлично действует с мячом и без мяча, и он понимает игру".
"Но при штрафных, стандартах, угловых он просто исключителен, и в первую очередь люди обращают внимание на это", — цитирует Гвардиолу The Independent.
22.01.2022 10:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Помоложе он был, думал, посредственный молодой британский игрок, которому дают играть, со временем стали больше давать свободы, и он раскрылся) Стал капитаном и лучшим исполнителем штрафных! Браво!
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Цена попёрла вверх)
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Он реально хорош!очень симпатизирует его игра,пушка!
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и он чертовски прав
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