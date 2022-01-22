Гвардиола: "Уорд-Проуз — лучший исполнитель штрафных в мире"

Джеймс Уорд-Проуз Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал капитана "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуза "лучшим исполнителем штрафных в мире".

В субботу "Саутгемптон" примет на своем поле одержавшего 12 побед подряд в Премьер-Лиге "Сити", и можно заранее представить характер игры.

При доминировании соперника стандартные положения будут иметь огромное значение для "святых", благо у них есть Уорд-Проуз, забивший 11 голов со штрафных за последние пять сезонов — во всей Европе только у Лионеля Месси больше за это время (20).

"Прямо сейчас он лучший исполнитель штрафных ударов в мире. Нет игрока, который бы делал это лучше Уорд-Проуза".

"Он так хорош в этом компоненте, что порой вы забываете о его мастерстве как футболиста, а он также исключительный футболист".

"Этот парень умет адаптироваться к различным позициям в центре поля. Он командный игрок, он отлично действует с мячом и без мяча, и он понимает игру".

"Но при штрафных, стандартах, угловых он просто исключителен, и в первую очередь люди обращают внимание на это", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Саутгемптон, Уорд-Проуз

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 10:00

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  1. true-manc 22.01.2022 10:56 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. jawen 22.01.2022 10:33 # jawen
    Помоложе он был, думал, посредственный молодой британский игрок, которому дают играть, со временем стали больше давать свободы, и он раскрылся) Стал капитаном и лучшим исполнителем штрафных! Браво!

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  3. makeewadim 22.01.2022 10:25 # makeewadim
    Цена попёрла вверх)

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  4. liverbro 22.01.2022 10:17 # liverbro
    Он реально хорош!очень симпатизирует его игра,пушка!

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  5. kdimitry 22.01.2022 10:11 # kdimitry
    и он чертовски прав

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