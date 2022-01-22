"Тоттенхэм" уверен в приобретении Траоре

"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Вулверхэмпона" Адамы Траоре.

Ранее на текущей неделе "Вулверхэмптон" отклонил предложение "Тоттенхэма" по Траоре в размере 15 миллионов фунтов, однако это не смутило "шпор".



По информации The Guardian, в пятницу переговоры двух клубов ускорились, и лондонский клуб готовится выдвинуть новое предложение по Адаме, который по-прежнему не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "волками".



Сейчас переговоры на той стадии, когда "Тоттенхэм" уверен в заключении сделки. И хотя главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже предпочел бы сохранить Траоре до лета, его боссы готовы продать 25-летнего испанца по правильной цене уже сейчас.



Добавим, на днях "волки" уже обзавелись заменой Траоре, купив у "Эшторила" перспективного Чикиньо.