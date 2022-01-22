"Тоттенхэм" уверен в приобретении Траоре

Адама Траоре "Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Вулверхэмпона" Адамы Траоре.

Ранее на текущей неделе "Вулверхэмптон" отклонил предложение "Тоттенхэма" по Траоре в размере 15 миллионов фунтов, однако это не смутило "шпор".

По информации The Guardian, в пятницу переговоры двух клубов ускорились, и лондонский клуб готовится выдвинуть новое предложение по Адаме, который по-прежнему не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "волками".

Сейчас переговоры на той стадии, когда "Тоттенхэм" уверен в заключении сделки. И хотя главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже предпочел бы сохранить Траоре до лета, его боссы готовы продать 25-летнего испанца по правильной цене уже сейчас.

Добавим, на днях "волки" уже обзавелись заменой Траоре, купив у "Эшторила" перспективного Чикиньо.


Метки Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 08:00

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