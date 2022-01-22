Рюдигер: "Переговоры с "Челси" продолжаются"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер сообщил, что продолжает переговоры со своим клубом о новом контракте.

Действующий контракт Рюдигера истекает в конце этого сезона, и Антонио уже может свободно общаться с зарубежными клубами.



Рюдигера сватают в различные клубы, от "Реала" до ПСЖ, однако 28-летний немец не закрывает дверь перед "Челси".



"Как и всегда, я полностью сосредоточен на игре в футбол. Переговоры между моими представителями и клубом продолжаются, и это все, что вам нужно знать".



"Какие факторы имеют значение? Тебе нужно слушать свою супругу. Тебе нужно думать о своей семье. Мои дети родились здесь в Лондоне, так что это говорит вам о том, что моя семья отлично себя здесь чувствует".



"Остальное зависит от других людей и их решений. Время покажет, удастся нам договориться или нет", — сообщил Рюдигер Sky Sports.