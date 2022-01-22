Рюдигер: "Переговоры с "Челси" продолжаются"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер сообщил, что продолжает переговоры со своим клубом о новом контракте.

Действующий контракт Рюдигера истекает в конце этого сезона, и Антонио уже может свободно общаться с зарубежными клубами.

Рюдигера сватают в различные клубы, от "Реала" до ПСЖ, однако 28-летний немец не закрывает дверь перед "Челси".

"Как и всегда, я полностью сосредоточен на игре в футбол. Переговоры между моими представителями и клубом продолжаются, и это все, что вам нужно знать".

"Какие факторы имеют значение? Тебе нужно слушать свою супругу. Тебе нужно думать о своей семье. Мои дети родились здесь в Лондоне, так что это говорит вам о том, что моя семья отлично себя здесь чувствует".

"Остальное зависит от других людей и их решений. Время покажет, удастся нам договориться или нет", — сообщил Рюдигер Sky Sports.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2022 07:00

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  1. division 22.01.2022 08:51 # division
    Тебе нужно слушать свою супругу

    У всех ногомячистов каблук головного мозга?

    (ответить)

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