Руни не контактировал с "Эвертоном"

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни заявил, что не контактировал насчет работы в "Эвертоне".

Согласно слухам, "ириски" рассматривают Руни, своего воспитанника, одним из кандидатов на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу. Пресса даже сообщала, что Уэйн пройдет собеседование в мерсисайдском клубе.



Однако Руни призывает не бежать впереди паровоза — пока никто из "Эвертона" не предлагал ему работу, и Уэйн полностью сосредоточен на "баранах".



"Я знаю то же, что и все остальные. Я видел спекуляции в социальных сетях и в газетах. Конечно, "Эвертон" — клуб, который я поддерживал, когда рос".



"Я польщен, что обо мне пишут такие вещи, но в "Эвертоне" знают, что для разговора со мной им нужно сперва обратиться к моему клубу".



"Каждый любит сказочные истории, но лично я сосредоточен на завтрашнем матче (против "Ноттингем Форест"). Нас ждет матч огромной важности, местное дерби, и я должен отнестись к нему с должным уважением".



"Эвертон" не обращался к моему руководству, поэтому я не позволю чему-либо отвлекать меня от работы, которую я здесь делаю. Я понимаю, что вы должны были спросить, но я ни с кем не контактировал из "Эвертона", поэтому мне нечего сказать", — цитирует Руни Sky Sports.