22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 22 января, пятью поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 15:30 Онлайн-трансляция



"Эвертон" одержал лишь одну победу в 13 последних матчах Премьер-Лиги и после поражения 2:1 от "Норвича" решился уволить Рафаэля Бенитеса, замена которому пока не определена. Камбэком против "Манчестер Юнайтед" (2:2) неделю назад "Астон Вилла" прервала свою серию из трех поражений во всех соревнованиях. С момента своего повышения из Чемпионшипа в 2019 году "вилланы" ни разу не уступили в пяти встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге.



Впервые с 12 декабря в старте "Эвертона" может выйти Ришарлисон, уже отметившийся одним появлением на замену после травмы икроножной мышцы. Том Дэвис и Алекс Ивоби точно не сыграют, но к ним рискует присоединиться приболевший Аллан.



Полузащитник "Виллы" Джон Макгинн возвращается после дисквалификации. Эзри Конса под вопросом из-за проблем с бедром. Трезеге и Бертран Траоре еще не вернулись с Кубка Африки.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



Настоящий матч за шесть очков для "Манчестер Юнайтед", который посреди недели одержал победу 1:3 над "Брентфордом" — свою первую в этом году в рамках Премьер-Лиги. "Вест Хэм" в прошлый уикенд уступил "Лидсу" (2:3), смазав серию из трех побед кряду в чемпионате. "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в 13 последних встречах с "молотобойцами" на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге.



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф получил разрешение уехать в Швецию к семье, которая подверглась ограблению. По личным причинам отсутствует и Джейдон Санчо. Криштиану Роналду под вопросом из-за проблем с шеей. Эрик Байи, Поль Погба, Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака отсутствуют, но Скотт Мактоминей должен успеть восстановиться.



"Вест Хэм" надеется на выздоровление Курта Зума и Томаша Соучека. Саид Бенрахма на пути с Кубка Африки. У Марка Нобла травма колена.



БРЕНТФОД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" по-прежнему на хорошем ходу, набрав 10 очков из 12 последних. В четырех последних выездах к "пчелам" в рамках чемпионата "волки" не забили ни одного гола.



Полузащитник "Брентфорда" Фрэнк Оньека продолжает выступать на Кубке Африки. В плане травмированных без изменений.



Переболев коронавирусом, возвращается полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш. Чикиньо готов к дебюту за свой новый клуб. Ромен Саисс пока не вернулся из сборной.



ЛИДС — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" выиграл два последних матча в Премьер-Лиге, в обоих забивая по три гола. "Ньюкасл" может похвастать только одной победой в 22 поединках этого сезона во всех соревнованиях. "Белые" набрали семь очков в трех последних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге — на два больше, чем в девяти предыдущих в высшем дивизионе.



Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд задержится в лазарете, получив травму стопы на тренировке. Также пополнили внушительный список потерь Хуниор Фирпо Адам Форшоу, но Тайлер Робертс и Джо Гелхардт выздоровели, а Диего Льоренте отбыл дисквалификацию.



Полузащитнику "Ньюкасла" Мэтту Ритчи предстоит фитнес-тест. Хавьер Манкильо снова доступен после дисквалификации. Федерико Фернандес, Айзек Хейден, Каллум Уилсон, а также возобновившие тренировки Дуайт Гэйл и Джефф Хендрик играть пока не готовы.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



"Саутгемптон" не знает поражений уже семь домашних матчей кряду, и это лучшая серия клуба с марта-октября 2016. "Манчестер Сити" одержал 12 побед подряд в Премьер-Лиге с общим счетом 34:7, за этот период набрав минимум на 13 очков больше любой другой команды в дивизионе. "Горожане" выиграли восемь из 10 последних встреч со "святыми" в Премьер-Лиге.



Алекс Маккарти, Тино Ливраменто и Уилл Смоллбоун остаются в лазарете "Саутгемптона". Мусса Дженепо на Кубке Африки. Мохамед Эльюнусси и Тео Уолкотт возвращаются после ковида.



Вингер "Сити" Рияд Махрез получил неделю отдыха после выступлений за сборную Алжира на Кубке Африки. Натан Аке уже поправился, Александр Зинченко — пока нет.