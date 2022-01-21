Роналду рискует пропустить матч с "Вест Хэмом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу из-за проблем с шеей.

В минувшую среду Роналду помог "Юнайтед" одержать победу 1:3 над "Брентфордом", до этого пропустив два матча из-за проблем с бедром.



А сейчас Криштиану беспокоит шея, и наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник не берется обещать, что 36-летний португалец выйдет завтра на поле.



"Криштиану под вопросом, потому что у него проблемы с шеей. Вчера он два или три часа проходил лечебные процедуры. Мы еще посмотрим, как он чувствует себя сегодня", — сообщил Рангник MUTV.