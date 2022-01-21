"Сити" обсуждает покупку Хулиана Альвареса

"Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке нападающего "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свой источник в Буэнос-Айресе, в рассчитанном до декабря 2022 контракте Альвареса есть пункт о выкупе в размере 15-17 миллионов фунтов.



По информации издания, "Сити" достаточно давно следит за 21-летним Альваресом, как и некоторые другие топ-клубы Европы.



Соотечественник легенды "горожан" Серхио Агуэро забил 36 голов и отдал 25 результативных передач в 96 матчах за "Ривер Плейт" после своего дебюта в 2020 году.



В завершившемся сезоне Альварес помог "Ривер Плейт" выиграть аргентинское первенство, став лучшим бомбардиром дивизиона, а также был признан лучшим игроком Южной Америки.



Вместе с тем Manchester Evening News не ожидает, что Альварес сразу присоединится к команде Хосепа Гвардиолы. В случае оформления трансфера Хулиан может быть отправлен в один из европейских клубов семейства "Сити".