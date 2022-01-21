"Бернли" предложил 10 млн. фунтов за Азмуна

"Бернли" предложил 10 миллионов фунтов за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

В данный момент "Бернли" занимает последнее место в Премьер-Лиге и забил только 16 голов в 17 матчах этого сезона, что является вторым худшим результатом в дивизионе.



Кроме того, ранее в январе "бордовые" лишились нападающего Криса Вуда, которого за отступные в 25 млн. фунтов выкупил "Ньюкасл".



Ранее с переходом в "Бернли" связывали экс-нападающего "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла, однако еще одной целью для клуба с "Терф Мур" является Азмун.



По информации Daily Express, Сердар уже дал согласие на переход в "Лион", однако французскому клубу пока не удается договориться с "Зенитом" о стоимости игрока, и теперь этим пытается воспользоваться "Бернли".



27-летний Азмун, забивший 10 голов 21 матче этого сезона, уже вступил в заключительные полгода по своему контракту, и январь представляет собой последнюю возможность для "Зенита" выручить хоть какие-нибудь деньги за иранца.