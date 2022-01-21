"Бернли" предложил 10 млн. фунтов за Азмуна

Сердар Азмун "Бернли" предложил 10 миллионов фунтов за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

В данный момент "Бернли" занимает последнее место в Премьер-Лиге и забил только 16 голов в 17 матчах этого сезона, что является вторым худшим результатом в дивизионе.

Кроме того, ранее в январе "бордовые" лишились нападающего Криса Вуда, которого за отступные в 25 млн. фунтов выкупил "Ньюкасл".

Ранее с переходом в "Бернли" связывали экс-нападающего "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла, однако еще одной целью для клуба с "Терф Мур" является Азмун.

По информации Daily Express, Сердар уже дал согласие на переход в "Лион", однако французскому клубу пока не удается договориться с "Зенитом" о стоимости игрока, и теперь этим пытается воспользоваться "Бернли".

27-летний Азмун, забивший 10 голов 21 матче этого сезона, уже вступил в заключительные полгода по своему контракту, и январь представляет собой последнюю возможность для "Зенита" выручить хоть какие-нибудь деньги за иранца.


Метки Азмун, Бернли, Зенит

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 21:00

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