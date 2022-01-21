Джеррард был "удивлен и шокирован" назначением Бенитеса в "Эвертоне"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что его потрясло само назначение Рафаэля Бенитеса в "Эвертоне".

Джеррард был капитаном у Бенитеса в "Ливерпуле", где Рафаэль тренировал с 2004 по 2010 год, в 2005 одержав знаменитую победу в Лиге Чемпионов.



Из-за связи Бенитеса с "Ливерпулем" фанаты "Эвертона" с самого начала были скептически настроены насчет Рафаэля, который был уволен "ирисками" в прошлое воскресенье.



Джеррард не берется оценивать увольнение Бенитеса, но по поводу назначения испанца прошлым летом не скрывает своего удивления.



"Я расстроен из-за Рафы, потому что, естественно, у меня есть связь с ним, и я безмерно уважаю его".



"Если честно, я подумал, что это уникальное назначение, когда он взялся за работу. Я был удивлен и шокирован тем, что Рафа захотел отправиться туда. Это стало сюрпризом, учитывая его историю и отношения с "Ливерпулем".



"Как вы знаете, в силу некоторых причин у него там не сложилось. Нужно быть внутри клуба, чтобы знать правду, но это не мое дело", — цитирует Джеррарда Sky Sports.