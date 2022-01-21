Моуриньо не собирается в "Эвертон"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо исключил свой переход в "Эвертон".

Согласно слухам, владелец "Эвертона" Фархад Мошири помышляет о приглашении Моуриньо на место уволенного Рафаэля Бенитеса.



Однако Моуриньо только полгода назад взялся за работу в Риме" и не собирается уходить раньше, чем истечет его контракт.



"Если говорить об эмоциях, страсти, эмпатии от работы в "Роме", то я счастлив на 11 баллов из 10".



"Я очень, очень счастлив быть в клубе, где, как я чувствую, люди доверяют мне. Я не могу быть еще счастливее".



"Если говорить о футбольной стороне, то я не рад сражаться за место от четвертого до восьмого. Естественно, я не этого хочу, но в данный момент это другой проект, и в следующем сезоне мы будем лучше".



"Не буду отрицать — в первой половине сезона я испытывал разочарование, наша игра была ужасной. Но прямо сейчас я счастлив и не променяю "Рому" ни на какой другой проект".



"Я дал слово на эти три года и не уйду, пока эти три года не истекут. Это и мой проект", — цитирует Моуриньо Daily Mail.