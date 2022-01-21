К Линделефу наведались грабители

Виктор Линделеф Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф пропустит матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу после того, как к нему домой наведались грабители.

В минувшую среду Линделеф помог "Юнайтед" одержать победу 1:3 в гостях у "Брентфорда". Пока Виктор был в отъезде, на его жилище было совершено нападение.

В то время дома находились жена футболиста Майя и двое их детей, которым удалось спрятаться и запереться до того, как грабители проникли внутрь.

К счастью, никто не пострадал, но Майя описывает в социальных сетях пережитое как "очень травматичный и страшный момент".

Прямо сейчас Линделеф улетел к семье в родную в Швецию и ближайший матч "Юнайтед" пропустит.

"Я долго разговаривал с ним по пути домой из Лондона, а также этим утром. Мы беседовали 20-25 минут, и он рассказал мне, что на самом деле произошло. Это было травматичное событие, особенно для его жены и его трехлетнего сына".

"Он сказал, что прямо сейчас ему нужно побыть дома и что он не может оставить жену и семью одних. Я полностью это понимаю, потому что я сам отец двоих детей. Мы согласились, что он не примет участия в завтрашнем матче", — цитирует наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника Daily Mirror.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 18:00

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  1. yaxaaabalya 21.01.2022 18:37 # yaxaaabalya
    это лемпард с терри,хотели спиздить его трусы что бы нанюхаться вдоволь)

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