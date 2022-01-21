К Линделефу наведались грабители

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф пропустит матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу после того, как к нему домой наведались грабители.

В минувшую среду Линделеф помог "Юнайтед" одержать победу 1:3 в гостях у "Брентфорда". Пока Виктор был в отъезде, на его жилище было совершено нападение.



В то время дома находились жена футболиста Майя и двое их детей, которым удалось спрятаться и запереться до того, как грабители проникли внутрь.



К счастью, никто не пострадал, но Майя описывает в социальных сетях пережитое как "очень травматичный и страшный момент".



Прямо сейчас Линделеф улетел к семье в родную в Швецию и ближайший матч "Юнайтед" пропустит.



"Я долго разговаривал с ним по пути домой из Лондона, а также этим утром. Мы беседовали 20-25 минут, и он рассказал мне, что на самом деле произошло. Это было травматичное событие, особенно для его жены и его трехлетнего сына".



"Он сказал, что прямо сейчас ему нужно побыть дома и что он не может оставить жену и семью одних. Я полностью это понимаю, потому что я сам отец двоих детей. Мы согласились, что он не примет участия в завтрашнем матче", — цитирует наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника Daily Mirror.