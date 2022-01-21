Мартинес сможет остаться в "Вилле" до 2027 года

Голкипер Эмилиано Мартинес заключил с "Астон Виллой" новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Мартинес защищает ворота "Виллы" после своего перехода из "Арсенала" за 20 миллионов фунтов в сентябре 2020.



С тех пор Эмилиано провел 58 матчей за "Виллу", в своем первом сезоне 15 раз сохранив ворота на замке в рамках Премьер-Лиги, что является повторением клубного рекорда.



Прошлым летом Мартинес также выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, окончательно развеяв сомнения насчет правильности своего решения покинуть "Арсенал".



Своей игрой 29-летний голкипер заслужил новую сделку и теперь сможет провести на "Вилла Парк" еще пять с половиной сезонов.