"Арсенал" проигрывает борьбу за Влаховича

"Ювентус" обходит "Арсенал" в борьбе за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

Ранее в январе "Арсенал" выразил свою готовность потратиться на Влаховича, однако сам Душан испытывает сомнения насчет перехода к "канонирам".



Влахович предпочитает остаться в Италии и сейчас у него появилась такая возможность, которая одновременно позволит ему уйти на повышение.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" предложил "Фиорентине" за Влаховича 29 миллионов фунтов плюс вингера Деяна Кулусевски. В ближайшие дни Деян должен принять решение.



Добавим, контракт 21-летнего серба, забившего 20 голов в 24 матчах этого сезона за "Фиорентину", истекает через 18 месяцев.