"Арсенал" проигрывает борьбу за Влаховича
"Ювентус" обходит "Арсенал" в борьбе за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.
Ранее в январе "Арсенал" выразил свою готовность потратиться на Влаховича, однако сам Душан испытывает сомнения насчет перехода к "канонирам".
Влахович предпочитает остаться в Италии и сейчас у него появилась такая возможность, которая одновременно позволит ему уйти на повышение.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" предложил "Фиорентине" за Влаховича 29 миллионов фунтов плюс вингера Деяна Кулусевски. В ближайшие дни Деян должен принять решение.
Добавим, контракт 21-летнего серба, забившего 20 голов в 24 матчах этого сезона за "Фиорентину", истекает через 18 месяцев.
21.01.2022 16:00
Просмотров: 1113
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зчем он им?? Будет дураком, если перейдёт в юве. Возможно апл и не потянет, но точно не стоит переходить в такие клубы как юве
(ответить)
Да это Даниель Фарке в молодости!
(ответить)
хз чё так Артета и компания на нём зацыклились
Да пилит в сериале но не факт что потянет в АПЛ
У Италии куда слабее уровень Лукаку тому подтверждение
Так что нах надо если сам особо не горит желанием
(ответить)
эт хорошо, уже есть у нас Николя Пепе и Александр Шлаказетт, который также, выдали сезон на уровне и дальше...
(ответить)
Че он в 21 выглядит как 35 летний ?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий