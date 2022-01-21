"Арсенал" проигрывает борьбу за Влаховича

Душан Влахович "Ювентус" обходит "Арсенал" в борьбе за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

Ранее в январе "Арсенал" выразил свою готовность потратиться на Влаховича, однако сам Душан испытывает сомнения насчет перехода к "канонирам".

Влахович предпочитает остаться в Италии и сейчас у него появилась такая возможность, которая одновременно позволит ему уйти на повышение.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" предложил "Фиорентине" за Влаховича 29 миллионов фунтов плюс вингера Деяна Кулусевски. В ближайшие дни Деян должен принять решение.

Добавим, контракт 21-летнего серба, забившего 20 голов в 24 матчах этого сезона за "Фиорентину", истекает через 18 месяцев.


Метки Арсенал, Влахович, Фиорентина, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 21.01.2022 17:11 # makeewadim
    Зчем он им?? Будет дураком, если перейдёт в юве. Возможно апл и не потянет, но точно не стоит переходить в такие клубы как юве

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  2. dabrobox 21.01.2022 16:57 # dabrobox
    Да это Даниель Фарке в молодости!

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  3. unclearness 21.01.2022 16:40 # unclearness
    хз чё так Артета и компания на нём зацыклились
    Да пилит в сериале но не факт что потянет в АПЛ
    У Италии куда слабее уровень Лукаку тому подтверждение
    Так что нах надо если сам особо не горит желанием

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  4. wengerrrro 21.01.2022 16:31 # wengerrrro
    эт хорошо, уже есть у нас Николя Пепе и Александр Шлаказетт, который также, выдали сезон на уровне и дальше...

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  5. englandonelove 21.01.2022 16:09 # englandonelove
    Че он в 21 выглядит как 35 летний ?

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