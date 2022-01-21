Кейн: "Это большая возможность для "Тоттенхэма"

Антонио Конте и Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что тренер Антонио Конте поможет "шпорам" прервать их многолетнюю бестрофейную серию.

К своим 28 годам Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды, однако Харри рассматривает назначение титулованного Конате как "большую возможность".

"Он один из лучших тренеров в мире".

"В последние пару лет мы как клуб не достигали желаемых высот. Теперь у нас есть большая возможность использовать это (назначение Конте) с выгодой для себя".

"Он очень требовательный тренер. Он делает все возможное, а игроки очень стараются следовать его указаниям. Каждый трудится изо всех сил ради достижения успеха, потому что это предельная цель для каждого в этом клубе", — сообщил Кейн Sky Sports.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. yaxaaabalya 21.01.2022 15:44 # yaxaaabalya
    Бля,только осознал что у кейна ни одного трофея)бедняга,надо было давно съебывать и быть одним из лучших.

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  2. unclearness 21.01.2022 15:42 # unclearness
    Ауди кап ваш, летом

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  3. manutd-20champ 21.01.2022 15:40 # manutd-20champ
    возможность выиграть что?

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  4. edgarkuznetsov 21.01.2022 15:23 # edgarkuznetsov
    Конате? Ну ,забухайло.

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