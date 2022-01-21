Кейн: "Это большая возможность для "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что тренер Антонио Конте поможет "шпорам" прервать их многолетнюю бестрофейную серию.

К своим 28 годам Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды, однако Харри рассматривает назначение титулованного Конате как "большую возможность".



"Он один из лучших тренеров в мире".



"В последние пару лет мы как клуб не достигали желаемых высот. Теперь у нас есть большая возможность использовать это (назначение Конте) с выгодой для себя".



"Он очень требовательный тренер. Он делает все возможное, а игроки очень стараются следовать его указаниям. Каждый трудится изо всех сил ради достижения успеха, потому что это предельная цель для каждого в этом клубе", — сообщил Кейн Sky Sports.