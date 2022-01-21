Кейн: "Это большая возможность для "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что тренер Антонио Конте поможет "шпорам" прервать их многолетнюю бестрофейную серию.
К своим 28 годам Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды, однако Харри рассматривает назначение титулованного Конате как "большую возможность".
"Он один из лучших тренеров в мире".
"В последние пару лет мы как клуб не достигали желаемых высот. Теперь у нас есть большая возможность использовать это (назначение Конте) с выгодой для себя".
"Он очень требовательный тренер. Он делает все возможное, а игроки очень стараются следовать его указаниям. Каждый трудится изо всех сил ради достижения успеха, потому что это предельная цель для каждого в этом клубе", — сообщил Кейн Sky Sports.
21.01.2022 15:00
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Бля,только осознал что у кейна ни одного трофея)бедняга,надо было давно съебывать и быть одним из лучших.
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Ауди кап ваш, летом
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возможность выиграть что?
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Конате? Ну ,забухайло.
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