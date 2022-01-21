Мошири увеличил долю в "Эвертоне" до 94 процентов

Фархад Мошири отреагировал на слухи о том, что он может продать акции "Эвертона", только увеличив свою долю в клубе до 94 процентов.

После того, как Мошири пришлось уволить очередного тренера, Рафаэля Бенитеса, поползли слухи, что Фархад окончательно разочаровался в инвестициях в футбол.



В ответ на это Мошири написал открытое письмо болельщикам "Эвертона", заверив в своей преданности мерсисайдскому клубу и пообещав новые инвестиции.



Также Фархад приобрел дополнительные 33,333 акций "ирисок" за 100 миллионов фунтов, благодаря чему доля его компании True Blue Holdings возросла до 94 процентов.



Добавим, в 2016 году Мошири приобрел долю в "Эвертоне" за 200 млн. фунтов. С тех пор Фархад потратил еще около 500 млн. фунтов на трансферы, а также начал строительство нового стадиона.