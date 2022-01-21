Артета обеспокоен дисциплиной "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что обеспокоен дисциплиной своей команды.

Накануне вышедший на замену у "Арсенала" полузащитник Томас Партей, едва вернувшийся с Кубка Африки, схлопотал две желтые карточки и оставил "канониров" вдесятером в концовке полуфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля".



Это было уже 14-е удаление у "Арсенала" за два с небольшим года работы Артеты, и после поражения 0:2 Микель пообещал обсудить с командой дисциплинарные проблемы.



"В трех последних матчах нам приходилось играть вдесятером. На таком высоком уровне вдесятером крайне сложно выигрывать футбольные матчи. Мы продолжим стараться даже вдесятером, но нам определенно нужно поговорить о том, чтобы не допускать подобное".



"Мне жаль, что теперь я не смогу использовать его (Партея). Он очень постарался, чтобы приехать вовремя и сыграть. Я не думаю, что удаление связано с его поездкой", — сообщил Артета Sky Sports.